'Дыхание замедляется': россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

Российские военные пытаются получить преимущество над ВС Украины на поле боя с помощью различных мер, включая использование запрещенного оружия.

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Россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Военный командир ВСУ Денис Ярославский рассказал о новой тактике противника, отметив, что российские войска все больше совершенствуют свои боевые навыки, и многие из этих навыков были одолжены у военных Украины. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Кажется, российское командование понимает, что тактика "мясных" штурмов не является лучшей стратегией и, следовательно, они внесли некоторые изменения в свои подходы и работают более координационно.

"Враг перенял у нас самое лучшее, это факт. В частности, использование БПЛА различных типов. Сейчас нас бомбардируют FPV-дронами, систематически сбрасывают боеприпасы с "Мавиков". Это то, что мы делали с начала войны",– рассказал Денис Ярославский.

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Российские тактические подходы на поле боя уже несколько раз претерпевали изменения. Поэтому важно не недооценивать противника, поскольку как Вооруженные Силы Украины, так и вражеские войска постоянно адаптируются и развиваются на поле боя.

В дополнение к этому, оккупанты прибегают к использованию запрещенных видов оружия.

"На Купянско-Лиманском направлении мы сталкивались с тем, что враг использовал химический яд. То есть они применяли газ, из-за которого замедляется дыхание. Раньше на Бахмутском направлении мы постоянно видели "фейерверки" из фосфора", - вспомнил военный.

Враг ничем не брезгует и использует все, что есть у них под руками. К сожалению, у россиян до сих пор есть немалое количество артиллерийских систем несмотря на огромные потери, которые наносят им ВСУ.

Наступление россиян на Купянск

Напомним, как ранее сообщал Главред, генерал-полковник Александр Сырский, руководитель Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, рассказал, что на участке от Ягодного до Купянска-узлового противник понес значительные потери, приостановил активные действия и сейчас проводит процесс перегруппировки.

Также, подполковник Владимир Фитьо отметил, что российские оккупанты готовят резервы к возможному наступлению на направлении Купянска.

В то же время, в течение последних трех недель Россия интенсивно пыталась провести наступательные действия на территории Донецкой области, но не достигла значительных успехов в расширении контролируемых территорий.

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