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Это обрушит весь фронт: эксперты сообщили главную задачу ВСУ к Новому году

Юрий Берендий
8 ноября 2023, 16:45
Главная задача для Сил обороны Украины - это удержать позиции и не дать врагу захватить Авдеевку. В то же время, Генштаб ВСУ готовит новый план наступления.
Это обрушит весь фронт: эксперты сообщили главную задачу ВСУ к Новому году
Эксперты сообщили главную задачу ВСУ к Новому году / Коллаж Главред, фото: Минобороны Британии, Генштаб ВСУ

Военный эксперт Петр Черник считает, что перед к Новому году Силами обороны Украины сейчас поставлено 3 задачи. Об этом он рассказал в материале ТСН.

По его словам, задачей № 1 для ВСУ является прорыв так называемой оборонительной "линии Суровикина" на южном фронте и таким образом "перерубить" сухопутный коридор россиян в Крым. По его словам, в результате этого произойдет полный обвал всего поденного плацдарма России. Второе - удержать Авдеевку, ведь это ворота ко всей Донетчине. Третье - завершить операцию по оперативному окружению Бахмута.

"Бахмут также стратегическая точка в политическом смысле. Почему? Путин сказал, что его взяли, наградил недогероев. Если удастся окружение, и та группировка будет уничтожена, а лучше, чтобы несколько тысяч русских сдались в плен, то это для нас будет колоссальный шаг вперед. Временные параметры не возьмется выставить даже самый светлый разум планеты", — рассказал Петр Черник.

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Он также сделал вывод, что активные боевые действия в Донецкой области замедлятся из-за ухудшения погодных условий.

Из-за ухудшения погодных условий, в частности осенних дождей, активные боевые действия в Донецкой области замедлятся.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов указывает на то, что ситуация на фроте изменила планы командования на конец 2023 года. Жданов отмечает, что ключевой задачей Сил обороны Украины на данном этапе является удержание позиций.

"Возможно, если будут созданы благоприятные условия, а это возможно за счет передачи нам технологического и более эффективного оружия, мы будем проводить наступательные операции на отдельных оперативных направлениях", — рассказал Олег Жданов.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный очертил скорректированное задание

"Главное - наносить максимальное поражение, особенно логистике противника, чтобы подготовиться к следующему наступлению", - резюмирует Жданов.

Наступление в районе Бахмута

Напомним. как ранее сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ находятся в 10 километрах от Бахмута.

В то же время, российские военные безуспешно пытались штурмовать позиции украинских защитников вблизи Богдановки, Хромового и Южного на Бахмутском направлении.

Также украинский военный Юрий Федоренко повидомил, что из-за многочисленных неудач, врог вынужден менять свою тактику на Бахмутском направлении.

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война в Украине Авдеевка Бахмут
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