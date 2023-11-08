"Донбасс никто в лоб никогда не брал": эксперт спрогнозировал, как и когда закончится война

Теоретически победа возможна, если Силам обороны удастся сжать линию разграничения до условного 24 февраля 2022 года.

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Петр Черник спрогнозировал, когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, armyinform.com.ua

Нынешняя полномасштабная война в Украине, вероятно, закончится в 2024 году. В глобальном смысле противостояние с агрессором завершится только тогда, когда РФ распадется. Такой прогноз озвучил военный аналитик, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

"Если РФ не распадается, даже если Путин завтра умрет, на его место придет Навальный, то через 10-15-20-30 лет они начнут новую войну. Это константа, которая не подлежит обсуждению", — рассказал Петр Черник в комментарии ТСН.

По его словам, теоретически победа возможна, если Силам обороны удастся сжать линию разграничения до условного 24 февраля 2022 года.

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"Как проходить старую линию, то есть Донбасс, если сохраняется устойчивость управления в РФ, я пока дать честного военного ответа не могу. Донбасс никто в лоб никогда не брал. Подчеркиваю, никогда. Ни в первой, ни во второй мировой войне история не знает таких случаев", — отметил Черник.

Военный аналитик добавил, что Украина бережет своих солдат, поэтому не будет бросать их в бой так, как это делал Кремль в Бахмуте и сейчас делает в Авдеевке.

Черник предположил, что вполне возможно сжать линию разграничения в 2024 году благодаря геополитическому моменту, а именно — выборам в США.

"Байдену нужны положительные результаты. И в их понимании, ну, по крайней мере я так считаю, возвращение статуса-кво старой линии вполне возможно преподносить как успех", — считает аналитик.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Война в Украине не закончится через год. Сроки завершения боевых действий затягиваются. Но наше государство точно одержит победу в войне. Такой прогноз озвучил лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

Глава ГУР Кирилл Буданов дал неожиданный прогноз, когда закончится война в Украине. По его мнению, война РФ против Украины не будет длительной. По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.

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