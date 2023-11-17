Снова передумали: в Украине не отменят "заочку"

В Верховной Раде Украины решили не отменять заочную форму обучения.

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В Украине не отменят "заочку" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Профильный комитет Верховной Рады убрал из законопроекта норму об отмене заочной формы обучения. Об этом сообщила депутат "Слуги народа" Юлия Гришина.

Юлия Гришина рассказала, что сегодня, 17 ноября, комитет во второй раз не поддержал отмену заочной формы обучения.

"Сегодня во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций мы во второй раз исключили норму про отмену заочной формы обучения. На этот раз из законопроекта №10177 о развитии образовательных траекторий и улучшения образователного процесса в высшем образовании, - говорит Гришина. видео дня

Она объясняет, что отмена заочной формы сейчас не к месту, поскольку около 300 000 человек, включая военных, обучаются на заочной форме, а значит на нее есть спрос, но она требует улучшения.

Также депутат рассказала, что законопроект предусматривает право студента самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию, то есть студенты должны иметь возможность в короткий термин овладеть большим количеством знаний и кредитов по собственному желанию.

Напомним, 8 ноября в сети уже распространялся слух об отмене заочной формы образования. Однако Верховная Рада не отменяла заочную и вечернюю формы обучения, как об этом накануне объявили СМИ. Об этом сообщила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. В законопроекте №10092, который принял парламент, действительно был пункт об отмене заочной и вечерней форм обучения. Но члены образовательного комитета во время рассмотрения законопроекта рекомендовали исключить данный пункт, отметила нардеп.

Также стоит знать, что в Украине для всех учащихся доступна налоговая скидка, которая предусмотрена в налоговом кодексе страны. Главред рассказал, как возместить часть средств, оплаченных за обучение.

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