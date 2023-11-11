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Студенты в Украине могут вернуть часть денег за "контракт": инструкция

Елизавета Бельмас
11 ноября 2023, 16:41
Для украинских студентов доступна процедура, которая поможет вернуть часть средств, оплаченных за обучение.
Студенты в Украине могут вернуть часть денег за
Студенты в Украине могут вернуть часть денег за "контракт" / коллаж: Главред, фото: pexels

В Украине для всех учащихся доступна налоговая скидка, которая предусмотрена в налоговом кодексе страны. В редакции РБК-Украина рассказали, как возместить часть средств, оплаченных за обучение.

Налоговая скидка - что это такое

Данная скидка - это сокращение суммы, уже уплаченной за обучение, посредством возврата её некоторой части. Право на эту скидку регуллирует статья 166 налогового кодекса Украины.

Скидку могут получить учащиеся:

  • внешкольных учреждений
  • дошкольных
  • общих средних
  • профессионалных учреждений
  • аспирантуры, интернатуры, докторантуры

Конкретная форма собственности учебного заведения для получения скидки значения не имеет, однако важно обратить внимание на то, что в перечень не входит образование за границей. Также не возвращается часть суммы за оплату жизни в общежитии.

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Кто может получить скидку

Получить скидку могут не все, для этого необходимо быть, например, официально трудоустроеным гражданином Украины, который имеет РНУКНП или идентификационный номер налогоплателщика. Также, на скидку может рассчитывать гражданин, который самостоятельно платит за свое обучение, работает и официально уплачивает налоги. Помимо прочего, скидка доступна соискателям образования. В том случае, если в договоре с учебным заведением указано, что соискатель оплачивает обучение.

Какая сумма скидки предоставляется

В целом, общая сумма скидки на обучение составляет 18% от стоимости. Однако есть нюансы, скидка не может превышать сумму годовой зарплаты. По этой причине оформлять налоговую скидку лучше на того члена семьи, кто официально получает самую большую заработную плату даже с учетом налогов.

Как рассчитывается скидка - пример

Возьмем к примеру такую ситуацию, если ваша зарплата, например, составляет в год 80 000 гривен, а обучение стоит 32 000 гривен. В этом случае, с вашей зарплаты в 80000 гривен взыскали ГДФЛ (налог на доходы) в размере 18%, это 14400 грн.

В свою очередь, 32 000*0.18 = 5 760 грн. Эта сумма и будет налоговой скидкой. Для более точных рассчетов, можно воспользоваться калькулятором.

Какие документы нужны

Перечень документов для получения скидки:

  • копия паспорта
  • копия ИНН
  • справка о ЗП за год (форма №3)
  • декларация об имуществе и доходах
  • копия договора с ЗВО
  • копии квитанция за оплату обучения
  • свидетельство о рождении или свидетельство о браке
  • заявление с указанием реквизитов для перечисления суммы скидки

Напомним, в Украине некоторые категории населения имеет право на скидку на оплату коммунальных услуг в размере от 25% до 100%. Скидка предоставляется только в пределах норматива потребления, при этом в некоторых случаях на нее имеют право только те семьи, где доход на одного члена не превышает 3760 грн.

Также, украинцы, которые являются клиентами компании Нафтогаз Украины, имеют возможность получить скидку на голубое топливо. Об этом рассказали на сайте госкомпании.

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