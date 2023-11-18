Можно ли освободиться от службы, если стал студентом после мобилизации: ответ адвоката

В Украине появится возможность освобождаться от военной службы, если военнообязанный стал студентом после мобилизации, только в случае принятия законопроекта №10209. Об этом в комментарии порталу ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.
По ее словам, действующая норма статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает такое основание для освобождения с военной службы как обучение по дневной форме в учебном заведении. Однако такая возможность для освобождения появится в случае принятия законопроекта №10209.
"Например, военнослужащий на момент мобилизации был студентом дневной формы обучения и не реализовал по каким-либо причинам свое право на отсрочку. Или находился в академическом отпуске и возобновился в период службы. Или из заочной формы перешел на дневную форму. Поступил ли в учебное заведение в период прохождения им военной службы. У него будет возможность освободиться, если будет принят этот законопроект", — рассказала Бекало.
Как говорится в объяснительной записке, для этого нужно будет подать соответствующий рапорт командованию и предоставить документы, которые подтверждают его обучение на дневной или дуальной форме обучения.
Мобилизация в Украине
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.
В Украине приблизительно через месячный срок хотят запустить смарт-мобилизацию, при которой человек сможет самостоятельно выбрать специальность в армии.
Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
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