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Можно ли освободиться от службы, если стал студентом после мобилизации: ответ адвоката

Дмитрий Видоменко
18 ноября 2023, 21:08
В Украине может появиться возможность увольняться со службы, если стал студентом после мобилизации, в случае принятия законопроекта №10209.
Мобилизация, ВСУ
Вышеуказанная возможность для освобождения появится в случае принятия законопроекта №10209, говорит адвокат / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В Украине появится возможность освобождаться от военной службы, если военнообязанный стал студентом после мобилизации, только в случае принятия законопроекта №10209. Об этом в комментарии порталу ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

По ее словам, действующая норма статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает такое основание для освобождения с военной службы как обучение по дневной форме в учебном заведении. Однако такая возможность для освобождения появится в случае принятия законопроекта №10209.

"Например, военнослужащий на момент мобилизации был студентом дневной формы обучения и не реализовал по каким-либо причинам свое право на отсрочку. Или находился в академическом отпуске и возобновился в период службы. Или из заочной формы перешел на дневную форму. Поступил ли в учебное заведение в период прохождения им военной службы. У него будет возможность освободиться, если будет принят этот законопроект", — рассказала Бекало.

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Как говорится в объяснительной записке, для этого нужно будет подать соответствующий рапорт командованию и предоставить документы, которые подтверждают его обучение на дневной или дуальной форме обучения.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

В Украине приблизительно через месячный срок хотят запустить смарт-мобилизацию, при которой человек сможет самостоятельно выбрать специальность в армии.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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мобилизация ВСУ
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