Можно ли освободиться от службы, если стал студентом после мобилизации: ответ адвоката

В Украине может появиться возможность увольняться со службы, если стал студентом после мобилизации, в случае принятия законопроекта №10209.

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Вышеуказанная возможность для освобождения появится в случае принятия законопроекта №10209, говорит адвокат / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В Украине появится возможность освобождаться от военной службы, если военнообязанный стал студентом после мобилизации, только в случае принятия законопроекта №10209. Об этом в комментарии порталу ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

По ее словам, действующая норма статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает такое основание для освобождения с военной службы как обучение по дневной форме в учебном заведении. Однако такая возможность для освобождения появится в случае принятия законопроекта №10209.

"Например, военнослужащий на момент мобилизации был студентом дневной формы обучения и не реализовал по каким-либо причинам свое право на отсрочку. Или находился в академическом отпуске и возобновился в период службы. Или из заочной формы перешел на дневную форму. Поступил ли в учебное заведение в период прохождения им военной службы. У него будет возможность освободиться, если будет принят этот законопроект", — рассказала Бекало.

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Как говорится в объяснительной записке, для этого нужно будет подать соответствующий рапорт командованию и предоставить документы, которые подтверждают его обучение на дневной или дуальной форме обучения.

Мобилизация в Украине

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