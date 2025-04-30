Некоторым родителям немного облегчили жизнь: кому закон разрешил работать онлайн

Закон предусматривает гибкие условия для родителей, чьи дети учатся дистанционно, а также новые правила для служебных командировок надомных работников.

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Родители некоторых школьников отныне могут работать онлайн / Коллаж: Главред, фото: tadpoletutoring, УНИАН

Ключевые факты:

Зеленский подписал Закон №4339-IX о дистанционной работе

Документ учитывает интересы родителей детей до 14 лет

Урегулированы правила командировок надомных работников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4339-IX, которым родителям детей до 14 лет, которые учатся дистанционно, разрешается работать онлайн.

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Законом вносятся изменения в Кодекс законов о труде по совершенствованию регулирования надомной и дистанционной работы. Документ был принят Верховной Радой 27 марта 2025 года.

"Должен облегчить условия труда родителей"

Согласно тексту закона, работник сможет работать дома по согласию с работодателем, если его ребенок учится в школе по дистанционной форме. В случае служебной командировки дистанционный работник должен сообщить работодателю о своем местонахождении любым удобным способом, в частности через электронные средства коммуникации.

Особенности командировок таких работников (надомных или дистанционных) теперь будут определяться индивидуальным трудовым договором. Маршрут, пункт отправления и возвращения согласовываются с работодателем и фиксируются в приказе о командировке.

Как указано в пояснительной записке, документ должен облегчить условия труда родителей, чьи дети из-за войны учатся по смешанной форме. За него проголосовали 295 народных депутатов. Официальная информация о подписании закона доступна на сайте Верховной Рады Украины.

Как ранее писал Главред, с 1 мая 2025 года вступит в силу закон о выплатах семьям павших добровольцев компенсации на уровне с семьями погибших военнослужащих. Соответствующий документ подписал сегодня, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.

Семьи гражданских, погибших во время обороны Украины, будут получать 15 миллионов гривен единовременной денежной помощи, хотя ранее для них была предусмотрена выплата лишь 2 миллионов гривен.

Также Главред писал, что с начала года в Украине участились случаи ложных заминирований учебных заведений. Из-за ложных сообщений о минировании родители жалуются на срыв учебного процесса, который и без того страдает от постоянных воздушных тревог, которые устраивает страна-агрессор Россия.

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Как появляются новые законы? Процесс принятия законов в Верховной Раде Украины включает несколько этапов. Сначала народные депутаты, Кабинет Министров или Президент подают законопроект. После регистрации он рассматривается профильным комитетом, который предоставляет выводы. Далее документ проходит первое чтение, во время которого депутаты обсуждают общие положения. При необходимости законопроект дорабатывают, после чего он проходит второе, а иногда и третье чтение. После принятия большинством голосов Закон подписывает Председатель Верховной Рады и передает на подпись Президенту. Президент может подписать Закон или вернуть его с вето. Если подписан - документ официально обнародуется и вступает в силу в указанный срок.

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