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ВСУ оттеснили врага возле Торецка: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

Руслана Заклинская
5 мая 2025, 08:26
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Российские войска имеют ограниченное продвижение на двух направлениях, свидетельствуют данные ISW.
ВСУ оттеснили врага возле Торецка: в ISW раскрыли ситуацию на фронте
ВСУ продвинулись в районе Торецка / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное:

  • ВСУ продвинулись возле Торецка
  • Россияне также имеют частичное продвижение на Торецком направлении и Купянском
  • В Курской области РФ 3-4 мая продолжались бои

Силы обороны Украины продвинулись в районе Торецка. В то же время российские оккупанты имеют определенное продвижение на этом же направлении и под Купянском. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным материалам, украинские подразделения улучшили свои позиции в южной части Новоспасского, что к западу от Торецка. Однако российские войска недавно продвинулись на юг от Старой Николаевки, расположенной к юго-западу от Торецка.

видео дня

Аналитики зафиксировали активность армии РФ в приграничной Курской области - 3 и 4 мая там шли бои. Хотя враг пытался выбить ВСУ, заметного продвижения или тактического успеха ему достичь не удалось.

Также враг продолжает наступательные попытки на других направлениях. Эксперты ISW подтверждают, что недавно россияне несколько продвинулись в направлении Купянска.

На севере Сумской области российские оккупанты также не имели успеха. Вражеские войска атаковали в районах Беловодов, Водолаг и Локни, однако не достигли никакого продвижения.

На Харьковском направлении 3 и 4 мая войска РФ атаковали в районах Волчанска и Тихого, однако без изменений на линии фронта.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска захватили село Зеленое Поле в Донецкой области и продвинулись возле Нового и Новомихайловки, сообщили аналитики DeepState 4 мая. За последнюю неделю зафиксировано 1219 атак - значительно больше, чем неделей ранее.

Также на Покровском направлении россияне активизировали боевые действия, пытаясь обойти город с запада и перерезать трассу Покровск-Константиновка. Как сообщил генерал Николай Маломуж, враг использует значительные силы и технику, но несет серьезные потери - до 40%.

Кроме этого, Россия перебрасывает через оккупированный Мариуполь военную технику, системы ПВО и противоминные тралы, готовясь к возможному наступлению на Запорожском направлении. По данным Петра Андрющенко, сегодня РФ сбросила 9 КАБов по Орехову - это свидетельствует о начале подготовки к наступлению.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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