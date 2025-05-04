Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: на Харьковщине пылает 85 гектаров

В результате лесного пожара, который возник после обстрела, взрываются российские боеприпасы, которые остались со времен оккупации.

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В Харьковской области горит 85 гектаров леса / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

После вражеского обстрела в Харьковской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Из-за этого начали детонировать боеприпасами, которые были оставлены еще российскими оккупантами во время оккупации. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вокруг города Изюм разгорелось уже 80 гектаров на территории Песчанского лесничества. Уже известно о том, что огонь добрался до жилых домов. В населенных пунктах продолжается эвакуация людей.

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В ГСЧС отметили, что наблюдается интенсивная детонация оставленных российских боеприпасов. Огонь распространился также на здание и древесину на территории производственной площадки лесного хозяйства.

Впоследствии стало известно, что огонь охватил уже 85 гектаров леса.

"Огонь распространился на крышу двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, 4 гаража и хозяйственные постройки, а также складские и производственные здания, древесину на территории площадки лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Пока нет информации о жертвах и пострадавших.

Смотрите видео о лесных пожарах в Харьковской области:

Пожар в Харьковской области / фото: скриншот

Атака на Украину - последние новости

Ночью вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Так, по данным спасателей, в результате атаки дронами в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

Как ранее сообщал Главред, в результате ночной атаки на столичный Оболонский район повреждены около 5 жилых домов. Кроме того, взрывной волной частично поврежден детский сад. Об этом заявил в телеграм-канале глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Черкассы. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров.

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