Работает лучше, чем кондиционер: какую кнопку в авто нужно нажать водителям

Вы узнаете:
- Как охладить автомобиль без кондиционера
- Как работает рециркуляция воздуха в авто
С каждым днем на улице становится все теплее, а это значит, что водители начинают использовать кондиционер в своих автомобилях. Однако, оказывается, многие не знают, что существует кнопка, которая охлаждает салон авто эффективнее, чем кондиционер.
Главред решил разобраться, как быстро охладить автомобиль в жару.
Что означает кнопка с авто и стрелкой
Наверное, многие замечали маленькую кнопку, которая обозначена стрелкой и символом, представляющим салон автомобиля. Она отвечает за "рециркуляцию воздуха", пишет express.co.uk.
Эта кнопка блокирует весь наружный воздух и рециркулирует только имеющийся воздух в салоне автомобиля. Поскольку воздух снаружи вашего автомобиля теплее, чем внутри, то вы можете легко бороться с жарой.
Это означает, что вам не обязательно держать кондиционер включенным, пока ваши окна закрыты, что экономит топливо.
"Рециркулируя прохладный воздух в салоне, эта кнопка помогает почти мгновенно создать освежающую атмосферу. Это становится особенно ценным в жаркую погоду, позволяя вам сесть в охлажденный автомобиль, свободный от жары", - сказал представитель UK Car Discount.
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