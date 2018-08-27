Новые санкции США против России вступили в силу: что это значит и чем грозит

США хотят нанести по Кремлю двойной санкционный удар / GettyImages

В понедельник, 27 августа, вступили в силу санкции Соединенных Штатов против России за использование Москвой химических и биологических веществ - Белый дом присоединился к позиции Великобритании и возложил ответственность на Россию за отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочки в английском городе Солсбери.

Закон США о ликвидации и борьбе с распространением и применением химического и биологического оружия от 1991 года требует положительного решения президента Америки в отношении того, использовала ли страна химическое или биологическое оружие в нарушение международного права или использовала смертельное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан. Такое решение Трамп принял.

Согласно американскому законодательству, отменить санкции может исключительно президент США и только с мотивировкой, что такой шаг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

Первая часть ограничений запрещает любую помощь России со стороны Соединенных Штатов по закону об иностранной помощи 1961 года. Исключение составляют "срочная гуманитарная помощь, продукты питания и иные сельскохозяйственных продуктов".

Помимо этого, Госдеп остановил выдачу российским госкомпаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Это не относится к товарам, необходимым для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Также вводится запрет на поставку товаров двойного назначения (то есть тех, которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях). Большинство таких технологий уже под запретом, но часть из них разрешена в своем конкретном случае. Американские экспортеры могут попытаться доказать своим властям, что товар будет использоваться в законных целях, но, как отмечали в комментариях прессе чиновники Капитолия, это будет труднопреодолимое препятствие.

Читайте такжеУ Трампа выдвинули условие заморозки санкций против РоссииКроме того, России откажут в "любом кредитовании, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого американского учреждения, в том числе через Экспортно-импортный банк США. Косвенным давлением американского Минфина на Москву станет позиция международных банков, которые предпочтут занять позицию США и повернутся спиной к российским клиентам. Последний пример – швейцарский Credit Suisse.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя Госдепа, пожелавшего остаться анонимным, "новые меры повлияют на доступ российских государственных организаций к товарам и технологиям, ключевым для национальной безопасности". По словам госслужащего, первый пакет ударит, в том числе, по ключевым элементам авиационного и нефтегазового секторов России.

В колонке для "Главреда" директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин отмечает, что даже первый пакет будет тяжелым для России и затронет всю ее экономику:

Это не просто санкции, которые вводятся против конкретных физических лиц. Это санкции против всей системы народнохозяйственных комплексов РФ. Таким образом, Россия превратится в такого же изгоя, как, например, Иран.

ВТОРОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

Все эти меры, несмотря на кажущуюся суровость, гораздо менее жесткие, чем те, которые предусматриваются вторым пакетом, несмотря на то, что в нем оговорено частичное послабление, обусловленное заботой о национальной безопасности США.

Поскольку Россия признана виновной в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием, второй пакет будет зависеть от реакции Москвы - она должна дать добро на допуск американских экспертов на свои закрытые госпредприятия.

В случае отказа, согласно заявлению Госдепа от 8 августа, спустя 90 дней могут быть введены дополнительные ограничения. Они предусматривают:

Приостановку дипломатических отношений между странами;

Запрет на полеты в США российских авиакомпаний;

Новые, на этот раз действительно болезненные торговые ограничения;

Отмена американской поддержки международных займов и банковских кредитов США;

Ограничения для крупнейших российских госбанков, на долю которых приходится 70% активов банковской системы и которые не смогут проводить долларовые операции;

Запрет инвестиций в нефтяную инфраструктуру в России или в крупные энергетические проекты за ее пределами в случае, если какой-то долей владеет российская госкомпания. Данная мера ставит под угрозу совместный нефтяной бизнес с РФ: от добычи нефти и газа до реализации "Северного потока-2"

Министр экономики РФ Максим Орешкин заявил, что санкции могут снизить рост ВВП России в 2018 году с 1,9% до 1,8%. В свою очередь известный российский экономист Степан Демура в своих прогнозах гораздо более скептичен:

Россия сейчас идет по венесуэльскому сценарию один в один. Мой прогноз старый, он не изменился: у рубля дна нет. Единственное, что немножко отстрочило окончательную "смерть" рубля – это высокие цены на нефть, которые были с середины 2000-х годов. Теперь сказочка закончена, все возвращается на круги своя. Ничего хорошего ждать не стоит

Эксперты отмечают, что по схожей процедуре выдвигался ультиматум Ирану перед тем, как Обама ввел свои "калечащие" санкции. Экспортные запреты будут применяться ко всем государственным предприятиям в России, что, по словам представителя Госдепа, может охватывать 70% российской экономики и 40% рабочей силы - иными словами, почти половину граждан РФ. По сути, речь идет о почти полном эмбарго на торговлю с Россией.

Но и это еще не все: Россию предлагают включить в список стран-спонсоров терроризма., в котором пока только четыре страны - Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. В отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа.

ОТВЕТ РОССИИ

Центробанк РФ уже заявил о прекращении покупки иностранной валюты до конца сентября, "для ограничения волатильности на финансовых рынках". В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал сделать все для того, чтобы обойти американские санкции "за счет перехода на расчеты в национальных валютах для контрактов по товарам двойного назначения".

Еще одна мера состоит в создании некой "офшорной биржи", где будут котироваться российские компании, затронутые санкциями. Речь идет о бирже, зарегистрированной в российских регионах с упрощенной системой налогообложения.

Читайте такжеВ России предложили вслед за Турцией вывести золотой запас из СШАВ новых условиях Москва гораздо серьезней будет ориентироваться на сотрудничество с Китаем, отмечают эксперты. Стив Хэнк из Университета Джона Хопкинса в комментарии немецкому изданию Die Welt отметил, что при поиске альтернативы доллару Иран, Россия и Турция могут сформировать своего рода антидолларовый "золотой блок", который станет использовать другие возможности для валютных резервов своих стран.

Стоит отметить, что еще в мае Россия почти полностью избавилась от облигаций США: весной Москва продала 69% своих американских государственных облигаций. При этом месяцем ранее Россия сократила объем своих американских ценных бумаг вдвое. За два месяца Москва продала американских облигаций на 81,1 миллиард долларов, что привело к панике на рынке.

Причина спешки Кремля в деверсификации госказны объяснима: международные транзакции чаще всего производятся в долларе и именно они могут быть запрещены Вашингтоном одним росчерком пера.

Стоит отметить, что 27 августа начал действовать только первый пакет санкций. Второй, значительно более жесткий, может вступить в силу в ноябре 2017 года. Введение второго пакета будет зависеть от реакции России и ее готовности к сотрудничеству с Вашингтоном по тревожащим его вопросам.

Эксперты также отмечают, что, в отличие от Ирана, Кубы КНДР, Россия является важным игроком международной торговли. Ричард Савайя, эксперт по санкциям в Национальном совете внешней торговли, отмечает:

Россия является частью мировой экономики. Это член Всемирной торговой организации. Российские банки связаны со всей Европой и США

При этом некоторые санкции ударили не только по России, но и по европейским странам и даже самой Америке. Так, по оценкам Forbes, западные заказчики после введения санкций прекратили покупать у алюминиевого гиганта Rusal Дерипаски, что вызвало рыночный хаос далеко за пределами России. Мировые цены на алюминий выросли, подрывая американских и европейских производителей, использующих металл в своей продукции. После протеста со стороны производителей и иностранных правительств Минфин смягчил позицию, дав компаниям больше времени для прекращения отношений с "Русалом" и сделав оговорку что при определенных условиях готов снять санкции с компании. Германия, Ирландия, Франция и Великобритания заявили Госдепу, что меры Минфина нарушили мировые рынки и ударили по европейским заводам, сотрудничающим с компанией Дерипаски. Как признался в интервью The Washington Post один из бывших чиновников Минфина, развертывание санкций против "Русала" продемонстрировало отсутствие координации США со своими союзниками и неосведомленность в отношении глобального рынка металлов.

Предварительный ответ РФ предусматривает

Ответные меры, связанные с закупкой IT-технологий производства США;

Прекращение поставок двигателей РД-180, которые использует на своих спутниках не только NASA, но и Пентагон;

Запрет гражданам США и американским компаниям вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов;

Запрет американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов;

Запрет американским компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические;

Ограничение работы в России для граждан США и иных государств, придерживающихся аналогичной политики;

Запрет на ввоз американского алкоголя, табачной продукции и сельхозтоваров;

Ограничение ввоза лекарств, произведенные в США или иных государствах.

Из болезненных, но пока неподтвержденных шагов, Москва может также нанести ответный удар, закрыв для американских авиакомпаний свое воздушное пространство. На данный момент такую идею официальные российские лица не высказывали (только в форме увеличения сборов) и в качестве гипотезы она существует только в американской прессе.