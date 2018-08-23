Крупный швейцарский банк заморозил российских активов на миллиарды долларов - Reuters

23 августа 2018, 12:08

"Ударить" по российским деньгам швейцарских банкиров сподвигли санкции США.

Доллары Реутерс
Доллары / Reuters

Руководство швейцарского банка Credit Suisse собственным решением заморозило все связанные с РФ активы в размере 5 млрд франков ($5 млрд) – из-за антироссийских санкций США.

"Credit Suisse, где бы он ни работал, действует в соответствии с нормами международных регуляторов, соблюдая санкции, в том числе санкции в отношении России", — цитирует западное новостное агентство

пресс-секретаря финансового учреждения.

Также известно, что решение о заморозке активов в Сredit Suisse приняли еще во втором финансовом квартале нынешнего года − после очередного раунда антироссийских санкций. Данные о владельцах замороженных счетов в финучреждении не раскрывают.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне нынешнего года три швейцарских банка заморозили $1 млрд активов близкого к Путину российского олигарха Виктора Вексельберга.

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Россия США банк активы Швейцария санкции США
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