США расширили санкции против России из-за КНДР

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Двое граждан России (Марина Царева и Антон Нагибин), шесть грузовых суден под российскими флагами, три российских юрлица и одна компания из Словакии попали под санкции США, сообщается на сайте американского Минфина.

В отношении части физических и юридических лиц санкции введены из-за их деятельности в киберпространстве, в отношении других - из-за связей с КНДР, - США подозревают, что они поставляли в Северную Корею нефтепродукты.

Так, в начале 2018-го судно "Патриот" произвело две передачи нефтепродуктов: 1500 т нефтепродуктов получило северокорейское судно CHONG RIM 2 и 2000 т - северокорейское судно CHON MA SAN.

Накануне замминистра финансов США Сигал Манделкер заявила, что США могут ужесточить действующие экономические санкции против России, если Москва не изменит своего поведения на международной арене.

"Хотя пагубные действия со стороны России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, ограничивается пониманием того, что мы можем принести намного больше экономической боли, используя наш мощный государственный аппарат, и что мы без колебаний сделаем это, если ее поведение не изменится существенным и очевидным образом", - сказала она.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с России, если та предпримет шаги по Украине и Сирии.