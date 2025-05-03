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От чего может отказаться Украина ради мира: в FT узнали сценарии

Алексей Тесля
3 мая 2025, 20:26
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Ключевым фактором в этом процессе станет позиция администрации Дональда Трампа.
Войска НАТО, переговоры Украины и РФ
Названы возможные условия перемирия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Пресс-центр НАТО

Главное:

  • Один из вариантов - Украина не признаёт изменения границ
  • Ключевым фактором станет позиция администрации Трампа

Переговорные позиции Украины по прекращению войны далеки от идеальных — вступление в НАТО представляется малореалистичным, а надёжной альтернативы западным гарантиям безопасности пока не существует.

Как пишет Financial Times, наилучшим из имеющихся вариантов остаётся сценарий, при котором Украина не признаёт изменения границ, навязанные Россией, а США и другие страны также избегают формального признания оккупации.

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Отмечается, что ключевым фактором в этом процессе станет позиция администрации Дональда Трампа, если он вернётся к власти: от неё зависит, будет ли выбран компромиссный путь или сценарий с куда более тяжёлыми последствиями для Европы и мировой стабильности.

Издание признаёт: шанс на то, что Украина сможет вернуть Крым и другие захваченные территории в обозримом будущем, невелик — особенно на фоне сокращения американской военной помощи. Без поддержки со стороны США у Киева остаётся всё меньше возможностей для успешного наступления, а европейские союзники пока не готовы восполнить возникший дефицит.

Тем не менее, FT предлагает вспомнить опыт стран Балтии и Западной Германии в годы холодной войны. Тогда США отказались признавать советскую оккупацию Прибалтики и раздел Германии, формально сохраняя верность идее будущего воссоединения. Это позволило сохранить дипломатические механизмы и надежду, которая в итоге реализовалась в конце 1980-х годов.

Подобный подход, считают авторы материала, мог бы стать основой и для временного украинского мирного соглашения — без официального признания аннексированных территорий Россией. В идеале оно также включало бы размещение международного контингента по линии соприкосновения и ускорение европейской интеграции Украины.

Если же этого достичь не удастся, подчёркивает Financial Times, лучше остановиться на перемирии по примеру Кореи, чем подписывать соглашение, легитимизирующее аннексию Крыма и других территорий.

Как сообщал Главред, Путин объявил новое "перемирие" в войне в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней.

В ISW сказали, зачем Путину "перемирие" на День победы. "Пасхальное перемирие" оккупанты использовали для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.

Также в ООН отреагировали на путинское "перемирие". В ООН заявили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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