Трамп сказал, при каком условии рассмотрит снятие санкций с России

Дональд Трамп при одном условии готов рассмотреть снятие санкций с России / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с Российской Федерации, если РФ предпримет шаги по Украине и Сирии.

В столице Финляндии Хельсинки во время встречи российский лидер Владимир Путин не поднимал вопрос ограничительных мер, рассказал глава Штатов в интервью Reuters.

"Я рассмотрел бы это (снятие санкций — Ред.), если они (россияне — Ред.) сделают что-то, что было бы хорошо для нас. Но я бы не рассматривал это без такого их шага", — утверждает Трамп.

Напомним, США ввели санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины, а позже расширяли их и продолжали. Также Штаты введут ограничительные меры против РФ в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергей Сергея и его дочери Юлии. Западные СМИ писали, что санкции вступят в силу примерно 22 августа.