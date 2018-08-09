Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе

Андрей Головачев

политический эксперт

9 августа 2018, 08:16

Чтобы победить Россию, нужно отменить сословные привилегии и создать нацию и национальную армию.

АТО, Донбасс, ВСУ, военные, БМП
Чтобы победить на Донбассе, Украине надо создать нацию

Сколько бы не вопили штатные идеологи и пропагандисты про украинскую нацию, в Украине нации еще нет, нация еще не сложилась. Потому что нации возникают только там, где существует юридическое равенство людей перед законом, где есть независимый суд. Ощущение равенства, гарантии гражданских прав, обеспеченных судом, создает у людей чувство солидарности и единства. Возникает нация!

В Украине нет независимого суда и поэтому отсутствует равенство людей перед законом. А значит есть высшие сословия и низшие, к которым закон применяется по разному, а широкий слой людей вообще неподсудны никакому закону. Неравенство людей перед законом означает, что Украина это сословно-феодальная страна, в которой возникновение нации в принципе невозможно.

Читайте такжеРоссия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и КрымаВ странах, где сформировались нации, власть опирается на доверие и поддержку людей и власть формируется из широких слоев общества. Такие государства сильные, они опираются на всю нацию!

В Украине, как в любом сословно-феодальном обществе, власть и общество живут в параллельных мирах. У них нет ничего общего. Они пересекаются только на выборах, когда элита вынуждена заплатить часть присвоенных благ обществу через подкуп избирателей. Поэтому перед выборами строятся дороги, ремонтируются школы, закупаются инвалидные коляски, раздаются пайки, повышаются зарплаты и пенсии и т.д. Так было и так будет в сословном обществе, где нет политических партий, а места в Верховной Раде покупаются. А сама ВР - это, конечно, не европейский парламент, а представительский орган высших сословий, который создан для решения их проблем.

В Украине власть носит олигархический характер и не отражает никаких интересов общества, поэтому не имеет реальной опоры в этом обществе. Украинцы тотально ненавидят свою власть.

У сословных обществ есть один серьезный недостаток. Их армии очень слабые и, как правило, не способны защитить страну от агрессии. Дело в том, что армия таких государств строго сословная - защищать Родину посылают только низшие сословия, самые беззащитные, не способные откупиться. Бедные слои общества, которых насильно мобилизовали, осознают социальную несправедливость и не имеют сильных мотиваций к самопожертвованию. Они не видят рядом с собой в окопах детей привилегированных сословий. Разве что чей-то отпрыск отметится в тылу на пару дней из соображений PR.

Читайте такжеУкраинцам лучше принять страшную правду о ДонбассеСословные армии не обладают достаточным боевым духом, не верят ни в какую патриотическую пропаганду, внутренне ненавидят руководство армией, свою власть и на фронте просто стараются выжить. И никакие премии за подбитые танки или иностранные инструкторы не помогают. Сословные армии - это армии бедных и несчастных людей, которых силой принудили воевать, или которые пошли воевать от жизненной безысходности.

Именно по этой причине Украина на смогла победить в АТО на Донбассе. Россия - это такое же убогое сословно-феодальное государство, как и Украина, но Россия в 5-6 раз сильнее экономически и в 15-20 раз - в военном отношении. Поэтому шансов практически не было, о чем ясно и предупредил Волкер.

Хотите победить Россию - отменяйте сословные привилегии, создавайте нацию и национальную армию. Другого пути нет. Все остальное - это обычная пропаганда для идиотов. Причем в этом искусстве мы также проигрываем России: среднестатистический россиянин оболванен значительно эффективнее, чем среднестатистический украинец.

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армия нация война на Донбассе Андрей Головачев
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