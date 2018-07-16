Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: что известно, о чем договорились

16 июля 2018, 21:58

Трамп назвал переговоры с Путиным "очень хорошим началом". По некоторым вопросам лидеры смогли достигнуть договоренностей.

В Хельсинки прошли первые полноформатные переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина

Где встретились

Встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки. Несмотря на то, что назывались различные другие места в городе, в итоге именно это строение оказалось подходящим для саммита. 

Встреча началась на 40 минут позже - президент РФ опоздал на начало саммита.

Вместо запланированных на переговоры 90 минут Трамп и Путин беседовали более двух часов. После переговоров "тет-а-тет" стороны провели встречу в расширенном составе делегаций (с российской скороны - министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков, со стороны США - госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон), а затем отбыли на рабочий обед.

Из запланированного на саммите осталась только пресс-конференция, после которой Трамп покинет Хельсинки, отбыв в Вашингтон, а Путин дополнительно встретится с финским президентом Ниинисте.

О чем говорили

Заявленными темами для переговоров были:

- ситуация в Украине
- вопрос Крыма
- ситуация в Сирии
- вмешательство РФ в выборы США в 2016 году - в том числе вопрос экстрадиции 12 подозреваемых во вмешательстве офицеров российской разведки
- вопрос ядерного потенциала
- вопрос "Северного потока-2"
- вопрос газового транзита
- ситуация в Иране и КНДР, ядерное разоружение этих стран

Итоги

На данный момент известно о том, что в контексте украинского вопроса обсуждались Минские договоренности и их исполнение. Об этом заявил Путин. Трамп на пресс-конференции не упомянул подобное обсуждение, равно как и вообще не вспомнил об Украине.

По вопросу Крыма лидеры двух государств не достигли компромисса. Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, а Путин заявил, что для России вопрос законности нахождения Крыма в ее составе раз и навсегда закрыт, так как Россия-де, сделала все "по закону".

"Президента Трампа позиция по Крыму известна, он ее придерживается — он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российский Федерации. У нас другая точка зрения: мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций", — заявил Путин в ответ на вопрос, что ему сказал президент США об официальном признании Крыма частью РФ.

Также Путин заявил, что удалось достигнуть компромисса в вопросе транзита газа через Украину - транзит будет возможен даже после окончания постройки "Северного потока-2".

В свою очередь, Трамп добавил, что США намерены конкурировать с "Северным потоком-2", как наибольший производитель газа и нефти.

"США – наибольший производитель нефти и газа. Мы будем конкурировать с трубопроводом России. У нас есть много источников энергоносителей. Сейчас мы №1 в мире", - заявил президент США.

Также Трамп подтвердил обсуждение на саммите тем Ирана, КНДР, ядерного оружия и сирийского вопроса.

В частности, российский президент предложил помочь в уменьшении миграционного давления на Евросоюз, вернув сирийских мигрантов в замиренную Сирию.

Кроме того, Трамп прояснил позицию по поводу экстрадиции 12 российских разведчиков, которых люди спецпрокурора Мюллера обвинили во вмешательстве в американские выборы президента 2016 года. По словам Трампа, эти офицеры ГРУ вообще не имеют никакого отношения к влиянию на избирательные процессы в США.

"Все эти 12 (россиян - ред.) не имеют никакого отношения к выборам... Мне было не с кем заключать сговор... Мы просто выиграли эту гонку", - заявил Трамп.

А Путин предложил Мюллеру допросить подозреваемых во вмешательстве в выборы россиян - при условии, что российским правоохранителям дадут допросить некоторых лиц из США. Команда Мюллера впала в ступор от такого предложения, и отказалась его комментировать. Хотя и  (о, ужас!) поблагодарила Путина за предложение.

В целом Путин назвал переговоры успешными и полезными для обеих сторон - по его словам, они показывают обоюдное желание США и РФ выправить сложившуюся негативную ситуацию.

"Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в наших двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня", - заявил Путин.

Трамп заявил, что благодаря этим переговорам отношения США и РФ за последние 4 часа заметно изменились.

"У нас был хороший, откровенный диалог... Продуктивный диалог хорош не только для США и РФ, но и для всего мира. Проблемы между нами известны всем и мы их сегодня обсуждали. Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако это изменилось в последние 4:00", - сказал американский лидер, отметив, что верит в это.

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Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи "тет-а-тет" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что это было неплохое начало для саммита.

Напомним, американский и российский лидеры встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

В свою очередь немецкое издание Die Welt написало, что сам факт этой встречи играет на руку Путину и ставит под удар положение Украины. Встреча с Трампом приближает главу РФ к его долгосрочной цели – установлению мирового порядка, в котором за аннексию Крыма не наказывают санкциями, а ЕС и США предоставляют России полную свободу действий на постсоветском пространстве.

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