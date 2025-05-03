Как выглядит жена и взрослые дети Мэттью Макконахи

Мэттью Макконихи уже много лет в браке с Камиллой Алвес.

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Мэттью Макконахи с семьей / Коллаж Главред, фото Instagram/camilamcconaughey

Кратко:

Как выглядят дети Мэттью Макконахи

Где они появились

Голливудский актер Мэтью МакКонахи и его жена Камилла Алвес Макконахи поделились фотографией их семьи. Как известно, пара воспитывает троих детей - 2 мальчика и 1 девочка.

Мэттью Макконахи и его семья / Фото Instagram/camilamcconaughey

Они всем семейством появились на публичном мероприятии, где выгуляли роскошные наряды и показали также, как выглядят их взрослые дети.

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Комментаторы стали писать на разных языках мира о том, что Макконахи - замечательная и красивая семья.

Мэттью Макконахи и его семья / Фото Instagram/camilamcconaughey

Макконахи встретился со своей нынешней женой — бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи.

Мэттью Макконахи и его семья / Фото Instagram/camilamcconaughey

У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи и сыновья Леви Алвес Макконахи и Ливингстон Алвес Макконахи.

Мэттью Макконахи и его семья / Фото Instagram/camilamcconaughey

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Напомним, ранее Камила Алвес МакКонахи находилась на рейсе Lufthansa, который был вынужден приземлиться в Вирджинии после того, как попал в сильную турбулентность, в результате чего рейс, направлявшийся в Германию, ненадолго падал в свободном падении.

Ранее Мэттью Макконахи признался одному из американских изданий, что избегает популярной гигиенической процедуры на протяжении последних 30 лет.

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