Как выглядит жена и взрослые дети Мэттью Макконахи

Кратко:
- Как выглядят дети Мэттью Макконахи
- Где они появились
Голливудский актер Мэтью МакКонахи и его жена Камилла Алвес Макконахи поделились фотографией их семьи. Как известно, пара воспитывает троих детей - 2 мальчика и 1 девочка.
Они всем семейством появились на публичном мероприятии, где выгуляли роскошные наряды и показали также, как выглядят их взрослые дети.
Комментаторы стали писать на разных языках мира о том, что Макконахи - замечательная и красивая семья.
Макконахи встретился со своей нынешней женой — бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи.
У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи и сыновья Леви Алвес Макконахи и Ливингстон Алвес Макконахи.
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Напомним, ранее Камила Алвес МакКонахи находилась на рейсе Lufthansa, который был вынужден приземлиться в Вирджинии после того, как попал в сильную турбулентность, в результате чего рейс, направлявшийся в Германию, ненадолго падал в свободном падении.
Ранее Мэттью Макконахи признался одному из американских изданий, что избегает популярной гигиенической процедуры на протяжении последних 30 лет.
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