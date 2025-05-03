Почему нельзя убирать в домах 4 мая: какой праздник и день ангела

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 4 мая
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 4 мая
По церковному календарю на 4 мая выпадает второе воскресенье после Пасхи, в этот день чествуются женщины-мироносицы, а также праведные Иосиф Аримафейский и Никодим, мученица Пелагия, дева Тарсийская; благоверная Тамара, царица Грузинская. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорическ
Какой церковный праздник 4 мая
Мироносицы – это женщины, которые первыми увидели, что Иисус воскрес, и принесли это известие апостолам. В Евангелии упоминаются семь женщин: Мария Магдалина, Иоанна, Сусанна, Мария Клеопова, Саломия и сестры Марфа и Мария. Они шли к месту погребения Иисуса, чтобы по обряду смазать его тело миром. Но они увидели, что его нет, и ангел возвестил им, что Иисус воскрес.
Иосиф Аримафейский и Никодим также учились у Иисуса и были его тайными последователями. Иосиф был богатым со знатным положением, которое он использовал, чтобы попросить у Пилата тело Иисуса Христа. Никодим принес много смеси смирны с алоэ, которой иудеи смазывали покойников. Они вместе завернули тело Иисуса в плащаницу и положили в каменный гроб в пещере.
Святая Пелагия была дочерью из знатной семьи язычников, но приняла христианство. Из-за своего решения служить Господу она отклонила предложение сына императора Диоклетиана. Мать девушки сама отдала ее на суд, а Пелагия, смело отбросив уговоры отречься от Христа, сама вошла в раскаленную печь.
Святая Тамара была грузинской царицей. Времена правления Тамары называют Золотым Веком в истории Грузии. Царица очень заботилась о церквях и верующих. Она считается очень хорошей и мудрой. Объединенные мусульманские страны потребовали от Тамары, чтобы Грузия приняла ислам, но правительница отказала и вступила в борьбу. В исторической борьбе с мусульманами грузинское войско победило.
Народные традиции и приметы
В народном славянском календаре на 4 мая есть несколько примет:
- если утром много росы, то день будет ясным и солнечным;
- если же росы нет, то следует ожидать дождя;
- цвет черемухи в этот день предвещает холодный май и дождливое лето;
- увидеть стаю воробьев в небе – к сильному ветру.
В народных славянских традициях День жен-мироносиц считался девичьим днем. У девушек и женщин были свои весенние обряды к празднику.
Что нельзя делать 4 мая
В этом году выпадает второе воскресенье после Пасхи, так что нельзя:
- убирать в домах;
- делать тяжелую физическую работу;
- ссориться с близкими;
- завидовать и сплетничать.
Во второе воскресенье после Пасхи следует посвятить время молитве. Подумать о чем-то хорошем и помочь своим близким.
Именины и день ангела 4 мая
По новоюлианскому календарю 4 мая с именинами поздравляем Тамару, Иосифа, Марию, Соломию, Иванну, Марфу и Сусанну.
Имя Тамара происходит из древнего иврита и трактуется как "финиковая пальма".
Иосиф – древнееврейское имя, означающее "умножащий".
Мария с иврита переводится как "возвышенная" или "величественная".
Соломия имеет такое же происхождение и трактуется как "спокойная" и "мирная".
Имя Иоанна происходит из греческого языка от мужской формы имени и означает "помилованная Богом".
Марфа происходит из древнееврейского языка и означает "госпожа" или "владычица".
Сусанна с древнееврейского означает "лилия".
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