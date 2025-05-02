Нельзя вспоминать старые обиды: какой праздник и день ангела 3 мая

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 3 мая
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 3 мая
По новому церковному календарю в Украине 3 мая отмечают мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия – игумена Киево-Печерского; преподобного Петра, чудотворца Аргосского; икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Константинополя в 1073 году, и Киево-Печерской с Антонием и Феодосием. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 3 мая
Святые Тимофей и Мавра – христианские супруги, которые были замучены и убиты за христианское вероисповедание во время гонений императором Диоклетианом в третьем веке.
Святой Феодосий происходил из знатного рода Киевской области. Но достигнув 20 лет, бежал из материнского дома в Киево-Печерский монастырь и постригся в монахи. Он очень усердно молился и постился, впоследствии стал игуменом лавры. Под опекой Феодосия в обители была построена церковь. По образцу монастырей Константинополя Феодосий обновил устав Киево-Печерского монастыря.
Преподобный Петр Чудотворец был монахом. За его монашеские подвиги был рукоположен на епископа города Аргоса. Управляя паствой, Петр был очень добр и милостив, кормил бедных и узников, также заботился о больных и нуждающихся.
Киево-Печерская икона Успения Божией Матери – это самая главная святыня Киево-Печерской лавры. Икона была принесена в лавру из Константинополя в 1073 году. Икона изображает Богородицу на одре, а вокруг нее - апостолы. Икона была принесена в лавру из Константинополя в 1073 году и пережила много нападений на лавру, но не взрыв в Успенском соборе в 1941 году. С тех пор о ней ничего не известно.
Свенская икона Богородицы считается древнейшей иконой, созданной в Киево-Печерском монастыре. Она изображает Богоматерь с младенцем, а рядом святых Феодосия и Антония Печерских. Икона была подарена брянскому князю. Сейчас она находится в Третьяковской галерее в Москве.
Народные традиции и приметы
В народе 3 мая называли днем Тимофея. Была поговорка: "На Тимофея – большая надежда". Теплая погода в этот день прогнозировала тепло на весь май. Еще в народе ходило несколько примет:
- роса утром – будет урожай огурцов;
- если расцвела черемуха – то ждать морозов;
- обильные звезды на небе - предвестники богатого урожая.
Что нельзя делать 3 мая
3 мая не рекомендуется:
- сплетничать и злословить;
- обманывать кого-то или врать;
- сердиться и вспоминать старые обиды.
На Тимофея нужно быть добрым близким, подавать милостыню и не отказывать в помощи.
Именины и день ангела 3 мая
По новоюлианскому календарю 3 мая поздравляем с именинами Тимофея и Петра.
Петр имеет греческое происхождение и переводится как "камень" или "скала".Тимофей также пришел из греческого языка и трактуется как "чтить Бога".
Вас также заинтересует:
- Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных дней
- В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа
- Надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших: священник объяснил
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред