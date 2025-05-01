Нельзя сплетничать и обманывать: какой праздник и день ангела 2 мая

Услышать карканье вороны 2 мая – плохой знак, предвещающий неприятности.

https://glavred.info/holidays/nelzya-spletnichat-i-obmanyvat-kakoy-prazdnik-i-den-angela-2-maya-10660862.html Ссылка скопирована

Какой праздник и день ангела 2 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 2 мая

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 2 мая

По новому церковному календарю 2 мая отмечают день святителя Афанасия Великого – архиепископа Александрийского; перенос мощей князей Бориса и Глеба; святителя Афанасия – патриарха Константинопольского; Лубенского чудотворца, благоверного царя Бориса, просветителя болгар. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 мая

Святитель Афанасий Великий жил в Александрии, там же стал епископом. Отличился отстаиванием божественной сути Троицы и Иисуса. Подвергся изгнанию за противостояние ереси. В течение 20 лет был преследован еретиками. Написал много религиозных произведений и комментарии к Библии. 2 мая 373 года святитель скончался.

видео дня

Князья Борис и Глеб были сыновьями Владимира Великого и братьями Ярослава Мудрого. Они самоотверженно отреклись от посягательств на престол ради мира между братьями. Но были убиты по приказу старшего брата Святополка.

Афанасий III Пателларий был патриархом Константинопольским в XVII веке. Патриарх лично бывал на украинских землях и гостил у Богдана Хмельницкого. Оставаясь в монастыре в Полтавской области, святитель скончался. Его мощи в 1947 году были перенесены в Харьков, в Благовещенский собор города.

Народные традиции и приметы

День Бориса и Глеба укоренился в народных традициях. Его еще называли Соловьиным днем. Таких дней существует два – весной и летом. В этот день происходил самый поздний сев. Была еще поговорка: "На Глеба-Бориса – за хлеб не берись, потому что овес никольский – не наш, а конский".

Также говорили: "Соловей поет, пока ячмень колоса не имеет, а появился колос – пропал голос".

Многие приметы связаны с соловьем, поэтому и день Соловьиный. Еще есть такие приметы:

если соловей поет, придут похолодания на три недели;

если не поет соловей, тогда не стоит сеять гречку или стричь овечек;

если много летает майских жуков, то будет урожай проса;

если закат яркий – лето будет сухим.

Услышать карканье вороны в этот день – плохой знак, предвещающий неприятности.

Что нельзя делать 2 мая

Завтра, в день Бориса и Глеба, нельзя:

ссориться и злословить;

обижать кого-то;

сплетничать и обманывать.

Нужно помогать своим близким и быть добрым. Продолжаются посевные и огородные работы, так что следует носить в голове позитивные мысли, чтобы был хороший урожай осенью.

Именины и день ангела 2 мая

Согласно новоюлианскому календарю с именинами 2 мая следует поздравить Бориса и Глеба.

Борис – славянское имя. Создано из двух слов: бороться и слава, значение имени – "бороться за славу". Сначала имя было распространено среди славян на территории современной Болгарии.

Имя Глеб пришло к нам из скандинавских стран, означает "потомок Бога".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред