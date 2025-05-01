Нельзя сплетничать и обманывать: какой праздник и день ангела 2 мая

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 2 мая
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 2 мая
По новому церковному календарю 2 мая отмечают день святителя Афанасия Великого – архиепископа Александрийского; перенос мощей князей Бориса и Глеба; святителя Афанасия – патриарха Константинопольского; Лубенского чудотворца, благоверного царя Бориса, просветителя болгар. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 2 мая
Святитель Афанасий Великий жил в Александрии, там же стал епископом. Отличился отстаиванием божественной сути Троицы и Иисуса. Подвергся изгнанию за противостояние ереси. В течение 20 лет был преследован еретиками. Написал много религиозных произведений и комментарии к Библии. 2 мая 373 года святитель скончался.
Князья Борис и Глеб были сыновьями Владимира Великого и братьями Ярослава Мудрого. Они самоотверженно отреклись от посягательств на престол ради мира между братьями. Но были убиты по приказу старшего брата Святополка.
Афанасий III Пателларий был патриархом Константинопольским в XVII веке. Патриарх лично бывал на украинских землях и гостил у Богдана Хмельницкого. Оставаясь в монастыре в Полтавской области, святитель скончался. Его мощи в 1947 году были перенесены в Харьков, в Благовещенский собор города.
Народные традиции и приметы
День Бориса и Глеба укоренился в народных традициях. Его еще называли Соловьиным днем. Таких дней существует два – весной и летом. В этот день происходил самый поздний сев. Была еще поговорка: "На Глеба-Бориса – за хлеб не берись, потому что овес никольский – не наш, а конский".
Также говорили: "Соловей поет, пока ячмень колоса не имеет, а появился колос – пропал голос".
Многие приметы связаны с соловьем, поэтому и день Соловьиный. Еще есть такие приметы:
- если соловей поет, придут похолодания на три недели;
- если не поет соловей, тогда не стоит сеять гречку или стричь овечек;
- если много летает майских жуков, то будет урожай проса;
- если закат яркий – лето будет сухим.
Услышать карканье вороны в этот день – плохой знак, предвещающий неприятности.
Что нельзя делать 2 мая
Завтра, в день Бориса и Глеба, нельзя:
- ссориться и злословить;
- обижать кого-то;
- сплетничать и обманывать.
Нужно помогать своим близким и быть добрым. Продолжаются посевные и огородные работы, так что следует носить в голове позитивные мысли, чтобы был хороший урожай осенью.
Именины и день ангела 2 мая
Согласно новоюлианскому календарю с именинами 2 мая следует поздравить Бориса и Глеба.
Борис – славянское имя. Создано из двух слов: бороться и слава, значение имени – "бороться за славу". Сначала имя было распространено среди славян на территории современной Болгарии.
Имя Глеб пришло к нам из скандинавских стран, означает "потомок Бога".
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