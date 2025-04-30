Нельзя сплетничать и злословить: какой праздник и день ангела 1 мая

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 1 мая
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 1 мая
По новоюлианскому календарю завтра, 1 мая, церковь в Украине чтит пророка Иеремию, священномученика Макария, митрополита; преподобномучеников Афонских, благоверной Тамары – царицы Грузинской; иконы Божией Матери "Неожиданная радость". Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 1 мая
Пророк Иеремия – великий ветхозаветный пророк иудеев, живший за 600 лет до нашей эры. Он предсказал рабство иудеев у вавилонского царя. За такие нежелательные предсказания пророк претерпел гонения от собственного народа и был заключен в тюрьму. Но когда его пророчества начали сбываться, его выпустили из тюрьмы.
Он остался в разрушенном Иерусалиме и пытался убедить выживших не бежать в Египет. Но иудеи не послушали и пошли туда, насильно забрав и Иеремию. За его пророчества он был убит. Но предсказания сбылись в том же году. Вавилонский царь догнал беглецов и истребил многих евреев.
Священномученик Макарий был архимандритом монастыря, когда его избрали Киевским митрополитом. Киев очень страдал от набегов крымских татар. Они и убили митрополита по дороге из Литвы в Киев. Мощи святого были доставлены в Киев и положены в храме Святой Софии.
Преподобный мученик Игнатий в юношестве пообещал отречься от веры и принять мусульманство из страха быть убитым. Узнав о смерти своего друга монаха Евфимия, пожалел об этом. Старец Акакий постриг его в монахи и отправился в Константинополь, где тот открыто заявил о своей вере. За это потерпел мученическую смерть.
Святая Тамара была дочерью правителя Грузии. В 1178 году она взошла на престол и начала владычествовать. Она запомнилась мудрой и справедливой правительницей, заботившейся о церквях и верующих. Период ее правления считается одним из лучших в истории Грузии.
Икона Божией Матери "Неожиданная радость" изображает Богородицу с младенцем и молящегося ей человека. Икона посвящается истории о грешнике, которого направила на путь истинный икона, заговорившая к нему после молитвы.
Народные традиции и приметы
В народном календаре на 1 мая приходится День Иеремии, или же Яремин день. В народе была поговорка: "Премый, Єремій, про посіви розумій". В Киевском регионе молодежь собиралась на гуляния, которые назывались маевками. Детей из школ учителя выводили на природу, чтобы устроить хороший праздник с песнями и хороводами. Часто для таких обрядов выбирали гору Щекавицу в Киеве.
Сохранилась примета: если на Иеремия погожий день, то и жатва будет хорошей. То есть хорошая погода на 1 мая прогнозирует хорошую жатву.
Что нельзя делать 1 мая
Завтра, 1 мая, действуют следующие запреты:
- нельзя ссориться и злословить;
- нельзя сплетничать;
- нельзя отказывать в помощи;
- запрещено обижать животных.
Следует быть добрым, помогать нуждающимся и давать милостыню.
Именины и день ангела 1 мая
По новому церковному календарю в Украине 1 мая отмечают день ангела Макар и Тамара.
Тамара происходит из древнего иврита и трактуется как "финиковая пальма".Макар пришло это имя из древнегреческой мифологии. Сходным эпитетом называли бога Зевса, что означало "блаженный", "счастливый".
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