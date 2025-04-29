Нельзя вспоминать обиды и проблемы: какой праздник и день ангела 30 апреля

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 30 апреля
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 30 апреля
По новому церковному календарю в Украине 30 апреля церковь отмечает Апостола Иакова Заведеева, святителя Доната – епископа Еврии; обретение мощей святителя Василия Амасийского, обретение мощей святителя Никиты Киево-Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 30 апреля
Апостол Иаков был сыном рыбака Заведея, о котором есть упоминания в Библии. Все христианские церкви чествуют Иакова, как святого великомученика, который первым из апостолов был убит. Произошло это в Иерусалиме, по приказу иудейского царя Ирода.
Апостол Иаков был родным братом Ивана Богослова. Он был одним из первых учеников Христа и соответственно свидетелем важнейших событий жизни и смерти Сына Божьего. Смерть Иакова описана в Новом Завете. Он был убит первым, после Иисуса.
Апостол особенно почитается в Португалии и Испании и в странах, которые были их колониями. Считается, что святой проповедовал в Испании при жизни. По преданию, мощи святого были пущены в лодке через Средиземное море и достигли Испании. В девятом веке на месте обретения мощей святого была построена церковь.
Святитель Донат был епископом в Еврии. Прославился своими чудесами, что творил молитвой. Не раз святитель вызывал дождь в засуху, а также создал источник в каменистой сухой местности. По преданию, святитель умертвил страшного змея и очистил от его яда источник.
Священномученик Василий был епископом города Амассия в Малой Азии в четвертом веке. Там он построил христианский храм и приютил всех христиан, бежавших от гонений язычниками. За это священника заключили в тюрьму и приказали усечь мечом. Мощи святителя похоронили в его храме в городе Амассия.
Святитель Никита принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Позже руководил паствой в Новгороде. Скончался в начале 12 века, но его мощи были найдены в 16 веке. С тех пор у мощей святого совершилось много чудес.
Народные традиции и приметы
Животных уже выгоняли на пастбища, но еще была поговорка: "На Якова трава ніякова".
Сохранилось несколько народных примет:
- теплый безоблачный вечер предполагает засушливое лето;
- звездная ночь сулит хороший урожай этим летом;
- дождь прогнозирует большой урожай пшеницы.
Что нельзя делать 30 апреля
В народе говорят, что в этот день не следует ходить подавленным, иначе остаток года будет неудачным. Еще верят, что:
- нельзя ссориться и оскорблять кого-нибудь в этот день;
- отказывать в помощи и подаянии;
- шуметь;
- вспоминать обиды и проблемы.
Еще длится период поминовения предков, так что следует быть милосердным и помолиться в этот день за души умерших.
Именины и день ангела 30 апреля
По новоюлианскому календарю 30 апреля в Украине с именинами поздравляем Якова, Максима, Василия и Никиту.
Иаков с древнееврейского языка переводится как "второй по рождению".
Максим происходит из латыни и значит "самый большой", "величайший".
Василий из древнегреческого трактуется "персидский царь". Имя возникло во время персидских войн.
Никита также происходит из греческого языка и означает "победитель".
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