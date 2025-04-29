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Нельзя вспоминать обиды и проблемы: какой праздник и день ангела 30 апреля

Виталий Кирсанов
29 апреля 2025, 18:46
66
В народе говорят, что в этот день не следует ходить подавленным, иначе остаток года будет неудачным.
Какой церковный праздник и день ангела 30 апреля
Какой церковный праздник и день ангела 30 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 апреля
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно и нельзя делать 30 апреля

По новому церковному календарю в Украине 30 апреля церковь отмечает Апостола Иакова Заведеева, святителя Доната – епископа Еврии; обретение мощей святителя Василия Амасийского, обретение мощей святителя Никиты Киево-Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 апреля

Апостол Иаков был сыном рыбака Заведея, о котором есть упоминания в Библии. Все христианские церкви чествуют Иакова, как святого великомученика, который первым из апостолов был убит. Произошло это в Иерусалиме, по приказу иудейского царя Ирода.

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Апостол Иаков был родным братом Ивана Богослова. Он был одним из первых учеников Христа и соответственно свидетелем важнейших событий жизни и смерти Сына Божьего. Смерть Иакова описана в Новом Завете. Он был убит первым, после Иисуса.

Апостол особенно почитается в Португалии и Испании и в странах, которые были их колониями. Считается, что святой проповедовал в Испании при жизни. По преданию, мощи святого были пущены в лодке через Средиземное море и достигли Испании. В девятом веке на месте обретения мощей святого была построена церковь.

Святитель Донат был епископом в Еврии. Прославился своими чудесами, что творил молитвой. Не раз святитель вызывал дождь в засуху, а также создал источник в каменистой сухой местности. По преданию, святитель умертвил страшного змея и очистил от его яда источник.

Священномученик Василий был епископом города Амассия в Малой Азии в четвертом веке. Там он построил христианский храм и приютил всех христиан, бежавших от гонений язычниками. За это священника заключили в тюрьму и приказали усечь мечом. Мощи святителя похоронили в его храме в городе Амассия.

Святитель Никита принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Позже руководил паствой в Новгороде. Скончался в начале 12 века, но его мощи были найдены в 16 веке. С тех пор у мощей святого совершилось много чудес.

Народные традиции и приметы

Животных уже выгоняли на пастбища, но еще была поговорка: "На Якова трава ніякова".

Сохранилось несколько народных примет:

  • теплый безоблачный вечер предполагает засушливое лето;
  • звездная ночь сулит хороший урожай этим летом;
  • дождь прогнозирует большой урожай пшеницы.

Что нельзя делать 30 апреля

В народе говорят, что в этот день не следует ходить подавленным, иначе остаток года будет неудачным. Еще верят, что:

  • нельзя ссориться и оскорблять кого-нибудь в этот день;
  • отказывать в помощи и подаянии;
  • шуметь;
  • вспоминать обиды и проблемы.

Еще длится период поминовения предков, так что следует быть милосердным и помолиться в этот день за души умерших.

Именины и день ангела 30 апреля

По новоюлианскому календарю 30 апреля в Украине с именинами поздравляем Якова, Максима, Василия и Никиту.

Иаков с древнееврейского языка переводится как "второй по рождению".

Максим происходит из латыни и значит "самый большой", "величайший".

Василий из древнегреческого трактуется "персидский царь". Имя возникло во время персидских войн.

Никита также происходит из греческого языка и означает "победитель".

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