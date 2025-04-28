Нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник и день ангела 29 апреля

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 29 апреля
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 29 апреля
По новому церковному календарю в Украине 29 апреля церковь чествует девять мучеников Кизических и святителя Василия – епископа Захолмского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 29 апреля
Святые мученики Кизические жили в регионе Мизия в городе Кизик во время преследования христиан. Святые открыто проповедовали христианство, несмотря на угрозу быть схваченными. Они были арестованы и казнены. Когда гонения прекратились, их мощи перезахоронили.
Святитель Василий Острожский был образцовым монахом. Его еще называют Василием Захолмским, поскольку он возглавил Захолмскую митрополию, был архимандритом монастыря в Тврдоше. В Остроге святитель обновил Введенскую церковь, а Острожскую обитель преобразовал в монастырь. Василий Острожский – самый почитаемый сербский святой. Его мощи хранятся в черногорском монастыре Острог. Мощи святого прославились своей чудотворной силой.
Народные традиции и приметы
В Украине продолжается Проводная неделя – период поминовения умерших родственников и близких. Для украинцев обычаи поминания имеют большое значение и весьма почитаются. Упорядочение могил и заупокойные молитвы могут происходить в разных регионах в разные дни в течение недели.
В народе верят, что мертвецы ходят среди живых, поэтому их старались задобрить. Люди верили в такие приметы 29 апреля:
- если небо ясное в течение дня, то лето будет теплым и влажным;
- если услышать гром, то следует готовиться к затяжным дождям;
- если же день солнечный и теплый – конец мая будет дождливым.
Что нельзя делать 29 апреля
Продолжается особый период чествования умерших, поэтому запрещено:
- ссориться и злословить;
- говорить что-то плохое об умерших;
- злоупотреблять алкоголем;
- отказывать в помощи.
В такие особенные дни следует помогать другим, быть милосердным, стремиться помириться со всеми родными. В народе верят, что нельзя в это время умерших называть покойниками, потому что их духи все слышат.
Именины и день ангела 29 апреля
По новоюлианскому календарю в Украине 29 апреля с днем ангела поздравляют Василия.
Имя имеет греческое происхождение, появилось в период персидских войн. Василий переводится как "персидский царь".
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