США пригрозили России "еще большей экономической болью"

США могут ужесточить действующие экономические санкции против России, если Москва не изменит своего поведения на международной арене.

"Хотя пагубные действия со стороны России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, ограничивается пониманием того, что мы можем принести намного больше экономической боли, используя наш мощный государственный аппарат, и что мы без колебаний сделаем это, если ее поведение не изменится существенным и очевидным образом", - цитирует ТАСС замминистра финансов США Сигал Манделкер.

Она отметила, что ограничительные меры нанесли "серьезный ущерб" России.

Накануне Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с России, если та предпримет шаги по Украине и Сирии.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал заявление американского президента ультимативным.

"Совершенно очевидно, что на территории Сирии Россия не может пойти на уступки, особенно в преддверии полного "очищения" территории САР от ИГ и ряда других группировок", - сказал Безпалько.