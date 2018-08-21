В Кремле отказались уступать Трампу. / newsonline24.com.ua

В России заявление главы США Дональда Трампа о готовности снять санкции с РФ, если та предпримет шаги по Украине и Сирии, назвали ультимативными.

"Совершенно очевидно, что на территории Сирии Россия не может пойти на уступки, особенно в преддверии полного "очищения" территории САР от ИГ и ряда других группировок", – цитирует RT члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько.

По его словам, Трамп просто "пытается улучшить свои позиции по отношению к американскому избирателю перед выборами в конгресс".

При этом Безпалько подчеркнул, что США не являются гарантами Минских соглашений. Поэтому вмешательство американского президента в этот вопрос не совсем понятно.

"Если в данной ситуации имеется в виду то, что озвучил Волкер (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины — ред.), а он требовал односторонних уступок, передачи контроля над границей украинским силовикам, то подобный подход неприемлем. Это противоречит духу, букве Минских соглашений. Украина даже не собирается делать вид, что хочет их исполнять", — заявил российский чиновник.

Напомним, США ввели санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины, а позже расширяли их и продолжали. Также Штаты введут ограничительные меры против РФ в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергей Сергея и его дочери Юлии. Западные СМИ писали, что санкции вступят в силу примерно 22 августа.