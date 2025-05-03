В РФ истерят после отказа Зеленского гарантировать безопасность парада в Москве

Дмитрий Песков заявил, что РФ дескать проверяет готовность Украины к поиску мирного урегулирования.

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Дмитрия Медведева корежит после слов Владимира Зеленского / Офис президента Украины, скрин

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Дмитрий Медведев начал угрожать после заявления Владимира Зеленского

Дмитрий Песков заявил, что РФ дескать проверяет готовность Украины к миру

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал угрожать после заявления Владимира Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасность парада в Москве на 9 мая.

"А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того", - написал он в Telegram порцию очередной похмельной дичи.

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"В случае реальной провокации на День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", - в бессильной злобе говорит одноразовый экс-президент РФ.

Тем временем спикер МИД РФ Мария Захарова пришла к комичному умозаключению о том, что Зеленский якобы "предал собственного деда-ветерана".

"Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия. Фраза, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой", - потешила она порцией нового бреда.

Кроме того, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ дескать проверяет готовность Украины к поиску мирного урегулирования, объявив трехдневное перемирие по случаю 9 мая.

"Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни", - цитируют Пескова пропагандисты РФ.

Он подчеркнул, что якобы целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования.

Ранее сообщалось о том, что Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве. Президента Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая как символ дипломатического единства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая. Премьер-министр Словакии заявил о намерении поехать на парад в Москву.

Как сообщал Главред, ранее "Парад Победы" в Москве закончился скандалом. И по численности военной техники он поставил антирекорд в истории страны-агрессора России.

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Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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