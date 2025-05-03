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"Очень грустно": принц Гарри сделал душераздирающее заявление о своих детях

Алена Кюпели
3 мая 2025, 12:40
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Принц Гарри сделал резкое завление после проигрыша в суде по делу о предоставлении безопасности.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл не собираются везти детей на родину Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

  • Принц Гарри больше не повезет своих детей в Британию
  • Он сделал заявление о примирении с семьей

Принц Гарри "действительно очень расстроен", что он "не сможет показать" своим детям свою родину в Великобритании после того, как снова проиграл судебную тяжбу по поводу безопасности.

"Я не представляю себе мир, в котором я бы сейчас привез жену и детей обратно в Великобританию. И то, чего им будет не хватать, это, ну, всего", — сказал бывший член королевской семьи в шокирующем интервью BBC, которое цитирует Page Six.

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Ранее в тот же день Гарри, который воспитывает принца Арчи, 6 лет, и принцессу Лилибет, 3 года, со своей женой Меган Маркл, проиграл апелляцию, в которой он пытался оспорить решение правительства Великобритании лишить его государственной охраны после того, как он и Маркл отказались от обязанностей королевской семьи и переехали в США.

Дети Меган Маркл и принца Гарри
Дети Меган Маркл и принца Гарри / instagram.com/meghan

Герцог Сассекский утверждал, что с ним обошлись несправедливо, лишив его автоматически поддерживаемых государством мер безопасности.

В конечном итоге Апелляционный суд единогласно постановил, что комитет не обошелся с Гарри несправедливо, когда решил пересматривать его защиту в каждом конкретном случае каждый раз, когда он посещает Великобританию.

Дети Меган Маркл и принца Гарри
Дети Меган Маркл и принца Гарри / instagram.com/meghan

В своем интервью BBC 40-летний Гарри продолжил обвинять своего отца, короля Карла III, в дальнейшем отдалении между враждующими членами семьи.

Гарри также утверждал, что он и его семья давно не в ладах по этому вопросу, а также по решению Гарри раскрыть секреты королевской семьи в своих мемуарах 2023 года.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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