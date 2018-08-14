Рублю грозит "страшный" обвал — экс-депутат Госдумы

Рублю грозит "страшный" обвал по отношению к доллару, предупредил экс-депутат Госдумы / Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой предупредил, что РФ грозит “страшный” обвал рубля по отношению к доллару.

У россиян на руках более $40 млрд, они начали выводить их с рынка, рассказал политик в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

"Если Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) будет оставаться в этом ступорном состоянии, то есть ничего не предпринимать, или предпримет очередную провокацию,.. все это продолжится…", — отметил Боровой.

По его словам, “накопленные рубли сдают, уже просто лишь бы приняли”. “Еще не по весу, как в Венесуэле, где три миллиона процентов инфляция, но уже за любые деньги. Уже введены какие-то ограничительные меры Центробанком по операциям с валютой, потому что обвал начался, и Центробанк пытается регулировать, сдерживать этот процесс. Но ему приходится расплачиваться валютными накоплениями", — добавил экс-депутат.

"Обвал будет страшный. Кто-то говорил о 100 рублях за доллар. Боюсь, что это оптимизм — 100-200 рублей. Все значительно хуже", — полагает он.

Ранее сообщалось, что в России после публикации текста законопроекта новых американских санкций против страны обвалился рубль. Потом стало известно, что курс российской валюты к доллару впервые за два года рухнул до 67 рублей за один "зеленый".