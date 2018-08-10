Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$

Курс доллара в России падает. / © fotolia.com, grechka27

10 августа на после открытии торгов на Московской бирже впервые за последние два года курс доллара к рублю пробил планку в 67 руб./$, достигнув отметки 67,04 руб./$.

В предыдущий раз выше отметки в 67 рублей курс доллара поднимался 3 августа 2016 года.

Таким образом, рубль подешевел по отношению к доллару на 39 копеек по сравнению с закрытием торгов в четверг.

Читайте такжеЧто известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят МосквеКурс евро в начале торгов на Московской бирже составил 76,81 руб./евро. Это меньше, чем давали за валюту Евросоюза при закрытии торгов накануне – на 10 копеек.

В свою очередь в Центробанке РФ ситуацию на финансовом рынке назвали естественной реакцией на новости о возможных новых санкциях. Там считают, что это "временно".

Для ограничения волатильности курса рубля регулятор готов начать корректировать ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме.

Ранее стало известно, что США введут новые санкции против РФ в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Западные СМИ писали, что ограничительные меры вступят в силу примерно 22 августа.

В российском МИДе уже заявили, что Российская Федерация даст собственный, эффективный и жесткий "зеркальный" ответ на новые американские санкции из-за отравления Скрипалей.

Стоит отметить, что новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали «драконовскими», а в самих США – «адскими») ставят под угрозу нефтяной бизнес РФ: от совместной с иностранными инвесторами добычи нефти до реализации «Северного потока-2». Даже инвестиции в небольшие стартапы оказались в опасности.