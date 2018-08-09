Новые санкции США ставят под угрозу «Северный поток-2» и нефтяной бизнес России

Реализация «Северного потока-2» оказалась под угрозой.

Новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали «драконовскими», а в самих США – «адскими») ставят под угрозу нефтяной бизнес РФ: от совместной с иностранными инвесторами добычи нефти до реализации «Северного потока-2». Даже инвестиции в небольшие стартапы оказались в опасности.

Если Штаты все же примут билль об ужесточении антироссийских санкций, то этот документ поставит крест на любом серьезном сотрудничестве с российскими компаниями в нефтяной сфере, пишет «Коммерсант» после анализа 100-страничного документа.

Читайте такжеКак американские санкции взращивают авторитаризм - The AtlanticСогласно законопроекту, за инвестиции в «энергетические проекты», в которых задействована Россия (включая «окологосударственные (parastatal) российские образования»), полагаются санкции. При условии, что стоимость таких проектов превышает (в том числе по оценкам) $250 млн.

Сразу отметим, что под формальные признаки энергопроектов подпадает и «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Его софинансистами выступают европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, а стоимость — €9,5 млрд.

Недавно Uniper уже заявляла, что из-за давления санкций США получение проектное финансирования оказалось под угрозой. А глава Минэнерго США Рик Перри в июле заявлял, что Вашингтон по-прежнему готов ввести против участников «Северного потока-2» санкций, хотя и считает это «последней опцией».

Что США понимает под санкциями

В качестве санкций Штаты намерены использовать ограничения, прописанные в ключевом законе о санкциях против РФ – CAATSA. В этот перечень, в частности, входит:

арест платежей в адрес попавших под санкции лиц, а также их активов,

запреты на долговое финансирование и заключение контрактов с санкционерами,

запреты на выдачу виз менеджерам таких компаний и т. д.

Что ждет нефтяную отрасль России

Читайте также"Отрезать Путину денежные потоки": Американский сенатор рассказал о цели новых санкций против РФ«Драконовские» санкции расширять сферу ограничений против нефтяной отрасли РФ. Если ранее санкции запрещали долгосрочное финансирование проектов, добычу на шельфе и разработку сланцевых месторождений в России, то новые санкции предлагают распространить ограничения на любую добычу нефти.

Предлагается запретить предоставлять услуги, товары и технологии, а также оказывать нефтекомпаниям РФ финансовую поддержу, если «справедливая рыночная стоимость» контракта или поддержки составляет $1 млн или от $5 млн в течение года. То есть может быть затронута и поставка программного обеспечения нефтяникам, что является одним из наиболее уязвимых сегментов.

Ранее сообщалось о том, что в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России.

Недавно спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Как известно, глава комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Эд Ройс обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести санкции против РФ из-за дела об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.