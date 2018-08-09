Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США

Мария Захарова заявила, что РФ не постоит за ответными мерами / Reuters

Российская федерация даст собственный, эффективный и жесткий "зеркальный" ответ на новые американские санкции из-за отравления Скрипалей.

«Мы, к сожалению, вынуждены действовать адекватно. Это можно называть зеркально, симметрично, как угодно», - заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает "Медуза".

Такие ответные меры, добавила она, для РФ не новость - "зеркальные" меры уже были приняты в отношении Великобритании и других стран, выславших российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипалей.

Читайте такжеЧто известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят МосквеРанее стало известно, что США введут новые санкции против РФ в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Западные СМИ писали, что ограничительные меры вступят в силу примерно 22 августа.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.