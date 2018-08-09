Эксперт оценил критичность новых санкций США против России

Новые санкции США против России неприятны, но не критичны, полагает эксперт

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что новые американские санкции США против Российской Федерации из-за отравления в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для РФ неприятны, но не критичны.

В Конгрессе Штатов подготовлен гораздо более мощный законопроект по ограничительным мерам, который может очень сильно ударить по российской экономике, рассказал эксперт во время чата на “Главреде”.

“Санкции по Скрипалям — неприятны, но не критичны… то, что мы видим сегодня — сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков — это испуг тех потенциальных санкций, которые могут ввести в ближайшее время”, — отметил собеседник.Читайте такжеЧто известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве

Ранее стало известно, что США введут новые санкции против РФ в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Западные СМИ писали, что ограничительные меры вступят в силу примерно 22 августа.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.