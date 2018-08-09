Эксперт оценил критичность новых санкций США против России

Российский рубль упал из-за боязни ограничительных мер, которые могут ввести в ближайшее время, полагает банкир.
Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что новые американские санкции США против Российской Федерации из-за отравления в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для РФ неприятны, но не критичны.
В Конгрессе Штатов подготовлен гораздо более мощный законопроект по ограничительным мерам, который может очень сильно ударить по российской экономике, рассказал эксперт во время чата на “Главреде”.
“Санкции по Скрипалям — неприятны, но не критичны… то, что мы видим сегодня — сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков — это испуг тех потенциальных санкций, которые могут ввести в ближайшее время”, — отметил собеседник.Читайте такжеЧто известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
Ранее стало известно, что США введут новые санкции против РФ в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Западные СМИ писали, что ограничительные меры вступят в силу примерно 22 августа.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.
Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.