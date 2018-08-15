Как Россия ответит на новые санкции США, и при чем тут Украина

Россия готовит ответ на санкции

В США существует давно выработанная норма по применению санкций по отношению к тем странам, которые применяют химическое оружие. В данном случае из-за отравления Скрипалей под эти ограничительные меры попадает Россия. Ей было вынесено предупреждение, и, если бы Москва предоставила гарантии того, что подобное больше не повторится, объяснила, что же произошло, что она применила по отношению к Скрипалям, откуда было это отравляющее вещество, то было бы проведено открытое расследование, и все могло бы быть иначе. Но, естественно, Россия не предоставила и не будет предоставлять никаких данных. Поэтому санкции против РФ будут введены автоматически.

Думаю, уже в начале сентября они начнут действовать, а, может, и раньше.

Что за санкции

В отношении России будут действовать шесть групп санкций США.

Первая группа санкций связана с тем, что на сотрудничество со всеми государственные компании России вводятся запреты. А это — «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть» и так далее. Так, например, самолеты российских авиакомпаний не могут садиться в аэропортах США и обслуживаться в Штатах. Не смогут заключаться никакие контракты с «Газпромом» и «Роснефтью». Не смогут идти поставки оборудования для химической, нефтедобывающей, перерабатывающей промышленности России.

Читайте такжеТрамп Володю не обидит - катастрофичных для Кремля санкций не будетВторая группа санкций — никаких ноу-хау России из Америки, никакой продажи интеллектуальной собственности в Россию. Эти санкции вообще отправят Россию в каменный век, к неандертальцам.

Третья группа санкций связана с финансовыми, денежными и банковскими вопросами. Речь идет о том, что теперь прекратят покупать ценные бумаги России.

Вообще, на этот раз санкции намного шире: американским компаниям не просто запрещается сотрудничать с российскими, но и даже с теми компаниями, которые игнорируют американские санкции. Думаю, в результате этого в тартарары полетит «Северный поток-2»: кто возьмет на свою голову такую проблему — попасть под санкции американских властей и полностью потерять американский рынок?

Следующая группа санкций связана с ограничением экспорта и импорта. Будет работать «принцип домино»: накладываются санкции на те американские компании, которые сотрудничают с компаниями, которые работают с Россией. Вот почему так все перепугались. В итоге, российский экспорт по основным группам товаров «пролетит» полностью. Таким образом, ни американский экспорт не может быть направлен в Россию, особенно технологии, ни импортные товары из России не могут покупаться Америкой.

Также вводятся ограничения по перевозкам, морским портам и т.д.

Все это — очень опасные и тяжелые для России санкции, которые затронут всю ее экономику. То есть это не просто санкции, которые вводятся против конкретных физических лиц. Это санкции против всей системы народнохозяйственных комплексов РФ. Таким образом, Россия превратится в такого же изгоя, как, например, Иран.

И, естественно, в таких условиях будет сохраняться наметившаяся сейчас тенденция по обесцениванию рубля. В России совершили много глупых шагов. В частности, Путин начал всюду трубить, что они полностью откажутся от американского доллара. Но Россия же ведет войны — в Сирии, в Украине. России нужна валюта. У нее огромные затраты на военно-промышленный комплекс, на содержание армии и полицейского аппарата. При этом российских рублей напечатали очень много. Кроме того, в России большой недостаток свободно-конвертируемой валюты. Плюс нет особых валютных поступлений, поскольку цена на нефть достаточно низкая — меньше 70 долларов за баррель.

В целом, Россия экономически очень слабенькая страна. А их заявления о том, что они откажутся от американского доллара — это заявления лузеров, которые начинают рассказывать, как смогут победить огромную мощнейшую мировую систему.

Россия сейчас движется вместе с Турцией. Путин и Эрдоган — «сладкая парочка» — ведут свои страны путем Венесуэлы, Мадуро (инфляция в Венесуэле уже скоро будет на уровне миллиона процентов). В России идет обвал рубля — думаю, курс будет 75 рублей за один доллар. Тем более, доллар укрепляется, потому что падает евро.

Трамп и его команда проводят серьезную макроэкономическую политику, направленную на уменьшение налогов, увеличение инвестиций в США и развитие американского бизнеса. К тому же, в Штатах практически нет безработицы — 0,5% это не безработица.

Срабатывает «закон сообщающихся сосудов»: если в одном жидкости становится больше, значит, в другом — меньше. США забирают деньги со всего мира, идут инвестиции внутрь страны, а, значит, слабым странам с диктаторскими режимами вроде России, Турции и Китая будет становиться все хуже.

Динамитные методы России

Медведев сказал, что Россия будет расценивать такие шаги США объявлением экономической войны и будет реагировать на это экономическими, политическими и другими методами. Как может реагировать Россия? Что она в состоянии сделать?

Россия ничего не может противопоставить санкциям США. Медведеву надо почитать материалы КПСС, чем все это закончилось для Советского Союза.

Российская экономика — мизерная в масштабах мировой экономики. Влиять на США какими-то легальными методами Россия не может.

Но что Москва может сделать?

Читайте такжеУ Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily BeastНапример, Мадуро сказал, что у Венесуэлы очень сложная ситуация с Колумбией, а Колумбию серьезно поддерживают Штаты. И Мадуро пригласил Путина, чтобы тот ему помог военным путем, оружием в этой ситуации. Так, Путин может послать туда, как и в Сирию, свою армию, самолеты, контингенты, вооружить Венесуэлу и развязать войну с Колумбией. Это реально.

Российские войска могут зайти на территорию Латинской Америки и дестабилизировать некоторые государства, которые проводят издревле антиамериканскую политику: Венесуэла, Никарагуа, Боливия. То есть Россия может действовать военным путем.

Также у России, особенно ее частных компаний вроде «Вагнера», серьезные позиции в Йемене. Россия может перебросить с Донбасса свой контингент в Йемен и начать наступление на Саудовскую Аравию, дабы дестабилизировать нефтяной мировой рынок. Это Россия спокойно может сделать. Тогда подключится Персидский залив, Иран — начнутся очень серьезные кризисные вещи.

Также Россия может дестабилизировать ситуацию в Ираке. Ключ к ситуации — это нефть. Потому что другого инструмента у России нет. Ей не удалось поссорить Евросоюз с США, эта затея Москвы провалилась.

Потому Россия может использовать только «динамитные методы», перевести экономическую конкуренцию из цивилизованного поля в сферу боевых действий. Она может отрезать торговые пути путем военной поддержки своих стран-сателлитов.

Собственно, в свое время, в годы Холодной войны, так и делал Советский Союз в отношении США.

Россию Соединенные Штаты будут прессовать серьезнейшим образом. Причем санкции за отравление Скрипалей — это только часть санкций. Будет еще один пакет. Он уже лежит в Конгрессе — Штаты собираются объявить Россию страной мирового терроризма, организатором терроризма. Если это случится, это будет иметь серьезнейшие последствия.

Читайте такжеУдавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции СШАПотому Медведев может сколько угодно пыжиться, но цивилизованно Россия ничего не может сделать сейчас. Она может действовать только путем обострения геоэкономической и геополитической ситуации на мировом нефтяном рынке через страны-сателлиты, настроенные антиамерикански.

Так что, выходит, что все эти санкции будут не заставлять Россию менять политику и поведение на мировой арене, а только приведут к эскалации, обострению отношений России с другими странами. Только к эскалации.

Причем Украина должна понимать, что это отразится и на ней, потому что это будет в том числе эскалация ситуации на нашей территории. Украина сегодня своего рода наконечник мировой войны и борьбы с российской диктатурой. Украина — на переднем плане, и фронт вынесен именно на территорию нашей страны.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для «Главреда»