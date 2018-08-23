Новая волна санкций США - ковровая бомбардировка по "терпилоидам"

Моральных ограничений у Запада в вопросе санкци против РФ уже нет / GettyImages

Как далеко готовы зайти Штаты? Тут вопрос в другом: как долго. Вернее, здесь все зависит от того, как скоро наши замечательные лидеры вернутся в реальность со своего какого-то непонятного мира мультфильмов. Все зависит от них, а не от Штатов. У Штатов все готово для того, чтобы элементарно стереть экономическую, финансовую систему России с лица земли. Все зависит от Кремля, а не от США. Они долго готовились, все законы приняты, все легально оформлено, так что теперь все зависит от адекватности Кремля, от того, насколько он адекватен.

Если Кремль не изменит свою политику, то санкции все-таки будут введены по полной! И еще чего-нибудь сверху "накинут" для уверенности. На мой взгляд, то, что уже принято и то, что сейчас находится в разработке – это где-то процентов 20-30 от возможного.

Читайте такжеСША пригрозили России "еще большей экономической болью"Накинут прямые санкции на поставки на все, что импортируется. Ни продовольственной безопасности, ни лекарственной безопасности. Тем более, российское правительство уже показало, что оно готово давить продовольствие импортными тракторами и бульдозерами, поэтому в принципе никаких моральных ограничений теперь на Западе не лежит. Даже, например, в ситуации с Ираном и с Северной Кореей они никогда не накладывали санкции на медикаменты и продовольствие. А тут само правительство России наложило санкции против себя, точнее – против собственного народа, на продовольствие. Поэтому никаких моральных ограничений с точки зрения США и Запада нет. Сами, скажем так, нарвались.

Они элементарно могут оставить страну без дизельного топлива, без бензина, потому что катализаторы и все оборудование в основном западное. Китайцы поставлять ничего не будут, потому что они не хотят нарваться на еще большие санкции. Возможно, на лекарственное эмбарго они не пойдут, все-таки они цивилизованные люди, в отличие от нас. Можно многое сделать: просто запретить всем банкам и фондам работать с любыми активами в России, снова пройтись "катком" по олигархам, так что здесь много чего можно сделать.

Читайте такжеКрупный швейцарский банк заморозил российских активов на миллиарды долларов - ReutersЕсли раньше санкции были в основном против нашего "дорогого" олигархата, наверное, Штаты надеялись, что кто-то из них примет правильное решение, но эти люди ни на что не способны, кроме как "пилить" бюджет и госимущество, поэтому сейчас новая волна санкций напоминает "ковровые" бомбардировки по "терпилоидам". Поскольку у Путина, у "царя-батюшки", действительно есть поддержка среди населения, значит, будут быть по населению. Вот этим они сейчас и начинают заниматься. Население останется, как уже объявил товарищ Володин, без пенсий, без денег на существование, без продуктов, без медикаментов.

Штаты хотят добиться выполнения норм международного права, поскольку в Крыму и на Донбассе Россия нарушила все нормы международного права и Будапештский меморандум, выставила Штаты полными идиотами, которые не могут выполнять те гарантии, которые они дают. И вообще оказывается, что возможна аннексия территорий и передел границ. Это серьезнейший вызов существующему мировому порядку, международному праву. Основная цель Штатов – восстановить статус-кво. И вторая цель – Трамп же на пресс-конференции с Путиным заявил, что самое главное в жизни для него – это нераспространение ядерного вооружения. А судя по всему, товарищ Ким Чен Ын с Трампом долго говорил и, наверное, он ему рассказал, откуда у них ракеты и ядерное оружие. То же самое с Ираном – откуда у них ракеты и ракетные технологии для ядерного оружия. В общем-то, здесь все как-то очень грустно складывается для путинской России. Как-то они не с тем связались, это очень сильный соперник, как показывает практика.

Россия сейчас идет по венесуэльскому сценарию один в один. Мой прогноз старый, он не изменился: у рубля дна нет. Почему-то все забывают, что вообще-то сейчас у рубля должно быть еще три нуля. Те же люди, которые тогда были у власти, они и сейчас у власти, делают они все то же самое, поэтому единственное, что немножко отстрочило окончательную "смерть" рубля – это высокие цены на нефть, которые были с середины 2000-х годов. Теперь сказочка закончена, все возвращается на круги своя. Ничего хорошего ждать не стоит. Все утеряно: технологии утеряны, инженерно-технический персонал утерян, производство утеряно – все. У нас ничего, кроме нефти, нет. Ну газ еще и всякие полезные ископаемые.

Степан Демура, экономист, финансовый и биржевый аналитик, для Русмонитора