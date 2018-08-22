США планирует наладить диалог с РФ с помощью санкций и военной силы

В Госдепе, тем не менее, отмечают, что несмотря на все антироссийские меры, Вашингтон открыт к диалогу с Москвой / Reuters

Американское правительство планирует ужесточать и ужесточать односторонний санкционный режим в отношении России, если та не пожелает изменить направление своей внешней политики.

"Наша политика в отношении России основывается на понимании того, что дипломатия США должна для эффективности быть подкреплена беспрецедентной военной силой, полностью скоординирована с нашими союзниками и нашими инструментами воздействия", - заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, сообщается на сайте Госдепартамента.

Читайте такжеОслабление санкций: в Кремле отказались уступать Трампу "ради Украины"Впрочем, отметил Митчелл, несмотря на применение в адрес РФ беспрецедентных санкционных мер и угроз военной силой США дает понять России, что дверь для диалога остается открытой - РФ нужно всего лишь сменить свою политику и пойти на ряд уступок.

Напомним, в новый санкционный список США попали несколько россиян, а также российская и словацкая фирмы.