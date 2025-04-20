РФ стягивает силы для нового штурма: в Британии раскрыли цель 'перемирия' Путина

Важно:
- Путин хочет выиграть время для передислокации войск на Донбасс
- Непредсказуемый Трамп может внезапно снова поддержать Украину
Диктатор РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" для демонстрации себя в качестве "миротворцем" перед самими россиянами и для укрепления поддержки своей политики, заявил военный аналитик Sky News Шон Белл.
Вторая причина заключается в том, что Путин хочет выиграть время для передислокации 50 тысяч российских войск из почти полностью освобожденной Курской области к линии фронта на Донбассе, пишет Sky News.
"Я совсем не удивлюсь, если Россия использует эту паузу, чтобы переместить свои силы и быть готовой к следующему большому наступлению", — не исключил он.
В то же время британский аналитик отметил, что еще одной причиной объявленного РФ "перемирия" является обеспокоенности Кремля тем, что Дональд Трамп и США могут отказаться от планов реинтеграции Москвы в мировое сообщество.
"Трамп предлагает Путину вариант: вернуться из статуса изгоя, потенциально вернуться в G8, не иметь НАТО на пороге, избавиться от некоторых санкций. Я подозреваю, что Путин будет немного обеспокоен тем, что непредсказуемый Трамп может внезапно снова поддержать Украину", — добавил Белл.
"Пасхальное перемирие" - последние новости по теме
Ранее в РФ обвинили Украину в нарушении перемирия. Минобороны РФ утверждает, что армия Путина "строго придерживается" объявленного "перемирия".
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил па схальное перемирие и прекращение всех боевых действий с 18:00 19 апреля. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на некоторых участках фронта российские штурмы РФ продолжаются.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.
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Что такое Sky News?
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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