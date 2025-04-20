РФ стягивает силы для нового штурма: в Британии раскрыли цель 'перемирия' Путина

Россия использует паузу, чтобы переместить свои силы, не исключает Шон Белл.

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В Британии спрогнозировали цель Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, kremlin.ru

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Путин хочет выиграть время для передислокации войск на Донбасс

Непредсказуемый Трамп может внезапно снова поддержать Украину

Диктатор РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" для демонстрации себя в качестве "миротворцем" перед самими россиянами и для укрепления поддержки своей политики, заявил военный аналитик Sky News Шон Белл.

Вторая причина заключается в том, что Путин хочет выиграть время для передислокации 50 тысяч российских войск из почти полностью освобожденной Курской области к линии фронта на Донбассе, пишет Sky News.

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"Я совсем не удивлюсь, если Россия использует эту паузу, чтобы переместить свои силы и быть готовой к следующему большому наступлению", — не исключил он.

В то же время британский аналитик отметил, что еще одной причиной объявленного РФ "перемирия" является обеспокоенности Кремля тем, что Дональд Трамп и США могут отказаться от планов реинтеграции Москвы в мировое сообщество.

"Трамп предлагает Путину вариант: вернуться из статуса изгоя, потенциально вернуться в G8, не иметь НАТО на пороге, избавиться от некоторых санкций. Я подозреваю, что Путин будет немного обеспокоен тем, что непредсказуемый Трамп может внезапно снова поддержать Украину", — добавил Белл.

"Пасхальное перемирие" - последние новости по теме

Ранее в РФ обвинили Украину в нарушении перемирия. Минобороны РФ утверждает, что армия Путина "строго придерживается" объявленного "перемирия".

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил па схальное перемирие и прекращение всех боевых действий с 18:00 19 апреля. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на некоторых участках фронта российские штурмы РФ продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.

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Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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