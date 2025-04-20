РФ захватила Катериновку и продвинулась вперед на востоке – DeepState

РФ также продвинулась возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке Донецкой области.

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ВСУ дают отпор оккупантам / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 71 ОЕБр

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Россияне оккупировали Катериновку на Лиманском направлении

РФ также продвинулась возле трех населенных пунктов

Армия страны-агрессора РФ сумела продвинуться вперед в Донецкой области, захватив еще один населенный пункт.

Россияне оккупировали Катериновку на Лиманском направлении, говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState.

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/ Инфографика: Главред

Кроме того, армия РФ также продвинулась возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке Донецкой области, отмечается в сообщении.

"Враг оккупировал Катериновку, а также продвинулся возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке", - говорится в сообщении.

/ deepstatemap.live

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Ранее сообщалось о том, что РФ идет на штурм с новыми резервами. Враг пытался безуспешно провести штурмовые действия, попытки РФ улучшить тактическое положение оказались тщетными.

Напомним, в DeepState назвали направление продвижения врага. Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

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