На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

Эта магнитная буря будет очень сильной. Из-за нее у вас может резко ухудшиться самочувствие.

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Украину атакует почти 7-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

К Украине приближается очень сильная магнитная буря. Она может негативно сказаться на самочувствии человека. Об этом сообщает meteoagent.

Пик предыдущей магнитной бури был зафиксирован 15 апреля. Тогда её мощность достигла практически самой высокой отметки - почти 9 баллов. В следующие два дня буря была 7-балльной, после чего постепенно становилась все слабее.

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Своего минимума буря достигла 20 апреля. Она остановилась на отметке 3 балла. Однако расслабляться еще очень рано. Ведь уже завтра, 21 апреля, страну атакует новая почти 7-балльная магнитная буря.

Ожидается, что после этого она станет слабой, но через день вновь наберет обороты и ударит с новой 5-балльной силой.

Украину атакует почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и М. Сообщается, что 20 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 45 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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