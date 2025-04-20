Анна Саливанчук призналась, зачем вышла замуж за экс-продюсера Студии Квартал 95

Вкратце:
- Анна Саливанчук назвала настоящую причину для брака с Александром Божковым
- Артистка призналась, что мужчина сперва был напуган этим
Украинская актриса Анна Саливанчук до сих пор хранит в секрете причину развода с нардепом и бывшим продюсером Студии Квартал 95 Александром Божковым. Зато раскрыла детали их супружеской жизни.
Так в подкасте "Думка дня" артистка призналась, что была решительной и настойчивой, когда познакомилась с будущим мужем. Саливанчук быстро поняла, что хочет детей именно от Божкова, о чем прям заявила избраннику. Такой напор напугал его, но не отпугнул.
"Увидела его детскую фотографию и поняла, что хочу такого сына. И когда я сказала, что все – я готова, он типа: "А свадьба, девичник?" Я говорю: "Мне не нужно, мне нужны только дети от тебя". Он испугался – и мы так поженились и обвенчались, потому что он думал, что я просто хочу генофонд", - поделилась Анна.
В марте 2024 года Анна Саливанчук сообщила, что с мая 2023-го находится в разводе с Александром Божковым. Пара была вместе 8 лет. У актрисы и депутата подрастает двое сыновей - Глеб (2015) и Никита (2020).
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Кто такая Анна Саливанчук
Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.
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