Fox News ошибочно обозначил Киев как часть России.

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Fox News допустил географическую ошибку / коллаж: Главред, фото: скриншот с трансляции

Кратко:

Fox News ошибочно указал Киев как часть России в титрах

Трансляция из Михайловского собора в Киеве привела к скандалу

Американский телеканал Fox News допустил ошибку во время трансляции Пасхального богослужения Православной Церкви Украины 20 апреля, когда указал Киев как часть России.

Трансляция проходила на официальном YouTube-канале канала, где на большом экране демонстрировалось богослужение из Москвы, а на малом окошке - служба из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

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Сначала титры на экране правильно указывали: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина". Однако после короткой паузы титр сменился на "Киев, Россия", и эта надпись оставалась на экране более 30 минут, что вызвало возмущение среди зрителей. После этого редакторы канала внесли коррективы, и подпись снова изменили на "Киев, Украина".

"Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, следует извиниться и провести расследование, чтобы выяснить, кто допустил ошибку", - заявил спикер МИД Георгий Тихий в социальной сети X.

Инцидент вызвал значительный резонанс в медиа и среди зрителей, и стал очередным примером недоразумений относительно географической принадлежности украинской столицы.

Пасхальное перемирие - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он заявил, что прекратит все боевые действия.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался по поводу предложенного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия", отметив, что Украина будет ориентироваться не на слова, а на действия.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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