Неожиданное объявление перемирия: в CNN назвали скрытые намерения Путина

Объявление Путиным перемирия может создать сложности для Украины.

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Почему Путин объявил перемирие / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Объявление перемирия выглядит как "кивок" Путина Трампу

Вероятно, внезапное перемирие должно удовлетворить требования Белого дома

Вашингтон может считать его жестом доброй воли со стороны Москвы

Объявление российского диктатора Владимира Путина о "пасхальном перемирии" было внезапным, лаконичным и односторонним. Оно ярко продемонстрировало "дикий цинизм России", когда речь идет о мире. Об этом заявил главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.

По его словам, заявление Кремля прозвучало тогда, когда в Вашингтоне заявили, что в ближайшие дни хотят получить подтверждение того, что Москва серьезно настроена на мир. Поэтому для сторонников России все выглядело как "кивок" Путина Трампу.

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"Но внезапное заявление настолько пронизано практическими недостатками еще до того, как оно вышло наружу, что, скорее всего, будет просто использовано Путиным для поддержания его ложного представления о том, что Киев не хочет прекращать войну. Для украинских сил будет логистическим кошмаром внезапное, немедленное прекращение боевых действий по приказу Путина. Некоторые позиции на линии фронта могут оказаться в эпицентре ожесточенных столкновений", - подчеркнул он.

Корреспондент также добавил, что большим вызовом станет и дезинформация, которая запутает войска относительно соблюдения перемирия, фиксации нарушений и реакции на них. А также и относительно того, что делать, когда внезапно объявленное перемирие завершится.

Он отметил, что настоящее перемирие требует переговоров с оппонентом и подготовки к тому, чтобы оно вступило в силу.

"Внезапная спешка, похоже, направлена исключительно на то, чтобы удовлетворить требования Белого дома относительно каких-то признаков того, что Россия готова прекратить боевые действия. Это, вероятно, будет подпитывать порой промосковскую трактовку конфликта со стороны Трампа. Это также может создать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может считать жестом доброй воли со стороны Москвы", - говорит Уолш.

Перемирие на фронте - что известно

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начинается с 18:00 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля.

Позже, главком Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что перемирие не действует на территории Курской и Белгородской областей. Там продолжаются боевые действия и вражеские удары.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что россияне продолжают вести огонь на всех направлениях фронта, как и раньше. Больше всего - на Востоке.

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