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"Путин приказал уменьшить количество ударов": Зеленский сказал, где не действует перемирие

Ангелина Подвысоцкая
20 апреля 2025, 00:33обновлено 20 апреля, 01:07
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменилась ситуация после объявления Путиным перемирия.
Зеленский, ВСУ
Где не действует путинское перемирие / Коллаж: Главред, фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

Что известно:

  • РФ объявила пасхальное перемирие
  • Перемирие не действует в Курской и Белгородской области

Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Главком Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что на самом деле происходит на фронте.

Оказалось, что перемирие не действует на территории Курской и Белгородской области. Там продолжаются боевые действия и вражеские удары.

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На части направлений работает вражеская артиллерия и применяются вражеские дроны. Однако на другой части направлений стало немного тише.

"Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины - на столе, ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России", - заявил Зеленский.

Новый доклад Сырского был запланирован на 00:00.

"Самое главное - сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания - в России", - сказал Зеленский.

Пасхальное перемирие - все новости

Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие. Оно продолжится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин обещал, что в это время будут прекращены все боевые действия со стороны российской армии.

В то же время он намекнул на то, что перемирие будет сорвано, если его "нарушит Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на путинское "перемирие". Он назвал это игрой с жизнями людей. Президент отметил, что перед началом перемирия по Украине распространялась воздушная тревога.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказал, как выглядит путинское "перемирие". Оказалось, что на фронте не было зафиксировано прекращение боевых действий.

Позже Владимир Зеленский заслушал доклад Александра Сырского и прямо сказал, прекратились ли бои на фронте. Он отметил, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмы и обстрелы артиллерией. Он также заявил о готовности продолжить перемирие и после Пасхи.

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