Штурм за штурмом: РФ планирует уничтожить город, который ВСУ держат уже три года

ВСУ уже более трех лет держат позиции в Северске.

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Бои за город Северск / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", facebook.com/serhiynaiev

Ключевые тезисы:

Оккупанты активизировали штурмовые действия на Северском направлении

РФ атакует КАБами прилегающие мирные населенные пункты

Враг планирует уничтожить город Северск

Российские оккупанты на Северском направлении увеличивают количество штурмов и хотят уничтожить Северск. Об этом заявил командир взвода 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире Суспільне.Студія.

"Враг активизировал свои штурмовые действия. Активно привлекается пехота, увеличивается количество пехотинцев на мотоциклах и багги. Враг активно работает по прилегающим мирным населенным пунктам КАБами, шахедами, по крупным городам в частности Славянске, Краматорске, это просто террор. Такое впечатление, что это круглосуточный террор и днем и ночью", - подчеркнул военный. видео дня

По его словам, армия РФ планирует уничтожить Северск, ведь ВСУ уже более трех лет держат эти позиции.

"И это очевидно для них раздражающе. Это достижение ребят и девушек, которые в бригадах здесь находится и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", - подчеркнул Барна.

КАБ / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что на сегодня одним из самых напряженных участков фронта для украинских защитников остается Лиманское направление.

Начальник отделения коммуникаций 128-й ОГШБр, майор Анна Дзундза сообщила, что оккупационные войска страны-агрессора России недавно атаковали Ореховское направление большой колонной техники.

В то же время, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты летом пойдут в новое наступление. Они могут давить на Северском или Константиновском направлениях.

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