Штурм за штурмом: РФ планирует уничтожить город, который ВСУ держат уже три года

Ключевые тезисы:
- Оккупанты активизировали штурмовые действия на Северском направлении
- РФ атакует КАБами прилегающие мирные населенные пункты
- Враг планирует уничтожить город Северск
Российские оккупанты на Северском направлении увеличивают количество штурмов и хотят уничтожить Северск. Об этом заявил командир взвода 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире Суспільне.Студія.
"Враг активизировал свои штурмовые действия. Активно привлекается пехота, увеличивается количество пехотинцев на мотоциклах и багги. Враг активно работает по прилегающим мирным населенным пунктам КАБами, шахедами, по крупным городам в частности Славянске, Краматорске, это просто террор. Такое впечатление, что это круглосуточный террор и днем и ночью", - подчеркнул военный.видео дня
По его словам, армия РФ планирует уничтожить Северск, ведь ВСУ уже более трех лет держат эти позиции.
"И это очевидно для них раздражающе. Это достижение ребят и девушек, которые в бригадах здесь находится и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", - подчеркнул Барна.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что на сегодня одним из самых напряженных участков фронта для украинских защитников остается Лиманское направление.
Начальник отделения коммуникаций 128-й ОГШБр, майор Анна Дзундза сообщила, что оккупационные войска страны-агрессора России недавно атаковали Ореховское направление большой колонной техники.
В то же время, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты летом пойдут в новое наступление. Они могут давить на Северском или Константиновском направлениях.
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