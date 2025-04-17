Россияне пошли в массированные штурмы на Запорожье: ВСУ устроили врагу разгром

Оккупанты долго готовились к атаке украинских сил, но потерпели поражение.

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Колонны бронетехники РФ двинулись в сторону украинских сил / Колаж: Главред, фото: 79 ОДШБр

Что сказал Волошин:

ВСУ отбили массированные штурмы врага на Запорожском направлении

Украинские военные уничтожили почти 30 единиц техники РФ

Оккупанты готовились к штурмам в течение нескольких месяцев

Армия страны-агрессора России пошла в массированный штурм на Запорожском направлении. Об этом 17 апреля в комментарии Суспільному сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, оккупанты применили более трех сотен военных, 40 единиц техники и три танка. Этой силой враг пытался продвинуться на участке вблизи Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

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"Благодаря тому, что штурм заблаговременно обнаружен средствами разведки, по нему был нанесен удар БпЛА, артиллерией. Первые боевые бронированные машины, которые Силы обороны обнаружили и поразили, были на расстоянии 8 километров от линии боевого соприкосновения. В общем бой длился около 2,5 часа", - рассказал Волошин.

В результате украинские военные уничтожили 29 единиц бронированной техники, около десяти багги, три танка и 140 солдат российских войск из состава 58 общевойсковой армии южного военного округа РФ.

Представитель Сил обороны Юга добавил, что оккупанты уже не впервые массированно атакуют украинских защитников на Запорожском направлении. Подобный штурм был несколько дней назад.

"Эти штурмы они готовили в течение нескольких месяцев. По данным нашей разведки, армия РФ сосредоточила еще несколько таких штурмовых групп. Поэтому не исключено, что еще попытается организовать штурмовые действия", - предупредил военнослужащий.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора РФ пытается прорвать оборону украинских защитников в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении.

Ранее стало известно, что армия страны-агрессора России накопила силы для проведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Там, по словам украинских военных, ощущается усиленное давление со стороны врага.

Накануне украинские защитники предупреждали, что армия страны-агрессора России не будет оставлять попыток выйти на административные границы Запорожской области, ведь хочет обезопасить сухопутный коридор из Ростова во временно оккупированный Крым.

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