Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Выла от боли": акула напала на россиянку перед толпой туристов на Мальдивах

Юрий Берендий
17 апреля 2025, 15:19
104
Акула напала на россиянку во время популярной экскурсии.
'Выла от боли': акула напала на россиянку перед толпой туристов на Мальдивах
Акула напала на россиянку на Мальдивах / Коллаж Главред, фото: pixabay, pexels

Коротко:

  • Акула напала на россиянку на Мальдивах
  • Женщина выжила, но страховая отказалась выплачивать средства за лечение

Россиянка из Москвы пострадала в результате нападения акулы во время отдыха на элитном курорте Мальдив. Ей пришлось перенести срочную операцию, расходы на которую страховая компания оплачивать отказалась. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Согласно сообщениям, девушка прилетела из Москвы на отдых и приняла участие в популярной экскурсии - снорклинге с акулами-няньками. Сперва погружение проходило спокойно, она любовалась морскими пейзажами и наблюдала за акулами на глубине 2-3 метра.

видео дня

Впоследствии она заметила появление нескольких крупных скатов, известных своей опасностью из-за ядовитого шипа на хвосте, а также значительное увеличение количества акул.

Девушка отметила, что несмотря на появление скатов, ни одного из туристов не вывели из воды, что вызвало у нее беспокойство. Уже в больнице ей сообщили, что в течение марта на Мальдивах зафиксировали три смертельных случая из-за атак скатов.

"В местной больнице девушке практически заживо зашили рану - обезболивающее было слабым. От страха у россиянки дрожали ноги, она зубами зажимала полотенце. Девушка выла от боли, но другого варианта не было", - сообщают росСМИ.

Страховая компания отказалась возмещать расходы на лечение и госпитализацию, ведь этот случай не подлежит страховому покрытию.

Нападения животных на россиян - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 марта 2025 года на трассе Катарагама в Шри-Ланке слон напал на машину, в которой находились туристки из России. По сообщениям пропагандистских пабликов, животное сначала медленно вышло на дорогу, и женщины остановились, чтобы дождаться, пока оно пройдет. Однако слон приблизился к машине, заглянул внутрь и ударил хоботом по боковому стеклу, разбив его.

13 января 2025 года в аквариуме лесного парка Сишуанбаньна в Китае гигантская осетровая рыба атаковала 22-летнюю гражданку России Машу, которая участвовала в шоу в образе русалки.

8 июня 2023 года в египетском курортном городе Хургада акула подплыла к берегу и напала на одного из отдыхающих. По данным российских СМИ, Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило, что погибшим оказался гражданин России.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мальдивы российские туристы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами

ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами

15:29Фронт
В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

15:15Война
На Пасху в нескольких областях будет дождь: где ждать непогоды

На Пасху в нескольких областях будет дождь: где ждать непогоды

15:04Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

Возродятся из пепла, как птица-Феникс: какие 4 знака изменят жизнь весной

Возродятся из пепла, как птица-Феникс: какие 4 знака изменят жизнь весной

Последние новости

16:03

Знают единицы: что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

15:49

Российский шпион планировал теракты возле оборонных объектов в Киеве - СБУ

15:44

Украинцам массово подсовывают фальшивые гривны: какие купюры подделывают чаще всего

15:29

ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами

15:19

"Выла от боли": акула напала на россиянку перед толпой туристов на Мальдивах

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
15:15

В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

15:12

Как легко избавиться от мошек на кухне: понадобится всего 1 кухонный прибор

15:04

На Пасху в нескольких областях будет дождь: где ждать непогоды

14:46

Алла Пугачева обратилась к своим врагам: "Спасибо, что позволяете"

Реклама
14:45

Доставили в больницу в тяжелом состоянии: на известного журналиста напали с ножом

14:11

Пробелы в российской ПВО: ВСУ уже вторые сутки атакуют город Шуя

14:10

Новое антидроновое оружие Британии может появиться в Украине: СМИ сообщили детали

14:02

Если очень хочется: эксперт сказал, можно ли есть паску до праздника

13:54

Украинцы покупают "дубайские" паски по 1,5 тыс. грн: где найти такой тренд дешевле

13:52

20-летнего курсанта академии ГПСУ нашли мертвым в Хмельницком - что известно

13:51

"Снести два-три пролета": генерал рассказал, полетят ли Taurus на мост в Крыму

13:40

Пюре будет пышным, как никогда: что сделать с картофелем перед приготовлением

13:16

Илон Маск предложил фантастическую сумму любовнице за личный секретик

13:13

В Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым - что известноВидео

13:09

"Реверанс для РФ": назван неожиданный нюанс в выводе войск США из ЕвропыВидео

Реклама
13:09

РФ взялась за оружие массового поражения: эксперт предупредил об опасности

12:46

Сплошной беспорядок: как живет дочь путиниста Киркорова в ОАЭ

12:40

18 апреля Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

12:22

Как одеться на Пасху: советы модного дизайнера

12:19

Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на югеВидео

12:17

Прилетит штраф на 140 тыс. грн: кого из украинцев накажут за газовые нарушенияВидео

12:16

"Веронике было всего 17": РФ устроила ночь ударов по Днепру, Одессе и ХарьковуФото

12:14

Трампа может арестовать контрразведка США: Свитан назвал причину

12:11

Может сесть на 7 лет: заместителю Кличко объявили подозрение, деталиФото

11:50

Очень активно наступают: назван регион, где РФ хочет нанести неожиданный удар

11:18

Китайский гороскоп на завтра 18 апреля: Быкам - болезнь, Кроликам - отдых

11:18

Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие

11:17

Дополнительные 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии

11:05

В Украине обвалятся цены на бензин: эксперт назвал сроки и причину

10:58

Данные о важных объектах обороны врага уже в ВСУ, Россию может ждать удар - СМИ

10:43

Руками или ножом и вилкой: как есть паску по этикету

10:14

В Украине резко подорожало мясо: стали известны 4 причины

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 апреля (обновляется)

10:09

"Больше не было женщин": Коляденко ошарашил подробностями личной жизниВидео

10:07

"Последняя крепость, которая держится": оккупанты пытаются занять важный город

Реклама
09:42

Кристина Орбакайте засветилась вместе с Аллой Пугачевой - причина

09:33

Поздравления с Чистым четвергом - душевные картинки и слова

09:19

Гороскоп на завтра 18 апреля: Ракам - подарок, Стрельцам - достижение целей

09:13

Изменит жизнь: 4 знака зодиака, у которых на скоро появится роковое предложение

09:11

15 гривен за штуку: в Украине появились новые яйца, чем они особенные

09:10

Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину - The Telegraph

08:57

Карта Deep State онлайн за 17 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:46

Осложнения от болезни, которой болеют многие: от чего умерла Мишель Трахтенберг

08:21

Полное прекращение огня: в ISW сказали, как РФ пытается обвинить Украину

08:10

"Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять