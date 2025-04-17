'Выла от боли': акула напала на россиянку перед толпой туристов на Мальдивах

Акула напала на россиянку во время популярной экскурсии.

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Акула напала на россиянку на Мальдивах / Коллаж Главред, фото: pixabay, pexels

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Акула напала на россиянку на Мальдивах

Женщина выжила, но страховая отказалась выплачивать средства за лечение

Россиянка из Москвы пострадала в результате нападения акулы во время отдыха на элитном курорте Мальдив. Ей пришлось перенести срочную операцию, расходы на которую страховая компания оплачивать отказалась. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Согласно сообщениям, девушка прилетела из Москвы на отдых и приняла участие в популярной экскурсии - снорклинге с акулами-няньками. Сперва погружение проходило спокойно, она любовалась морскими пейзажами и наблюдала за акулами на глубине 2-3 метра.

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Впоследствии она заметила появление нескольких крупных скатов, известных своей опасностью из-за ядовитого шипа на хвосте, а также значительное увеличение количества акул.

Девушка отметила, что несмотря на появление скатов, ни одного из туристов не вывели из воды, что вызвало у нее беспокойство. Уже в больнице ей сообщили, что в течение марта на Мальдивах зафиксировали три смертельных случая из-за атак скатов.

"В местной больнице девушке практически заживо зашили рану - обезболивающее было слабым. От страха у россиянки дрожали ноги, она зубами зажимала полотенце. Девушка выла от боли, но другого варианта не было", - сообщают росСМИ.

Страховая компания отказалась возмещать расходы на лечение и госпитализацию, ведь этот случай не подлежит страховому покрытию.

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