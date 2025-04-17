Пробелы в российской ПВО: ВСУ уже вторые сутки атакуют город Шуя

Шуя находится в 700 км от границы Украины.

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Удары ВСУ по городу Шуя / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

ВСУ вторые сутки подряд успешно атакуют российский город Шуя

Там расположен пункт постоянной дислокации 112-й ракетной бригады

Это говорит о том, что в РФ не смогли прикрыть свои пробелы в системе ПВО

Силы обороны Украины уже вторые сутки успешно проводят дальнобойную атаку по одному и тому же объекту - пункту постоянной дислокации 112-й ракетной бригады, который находится в городе Шуя Ивановской области. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что именно это соединение, вместе с 488-й ракетной бригадой 13 апреля этого года осуществило террористическую атаку по Сумах, в результате которой погибли 36 гражданских и более 100 получили ранения.

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"На новых кадрах из Шуи видно очередные успешные "прилеты" по воинской части, в результате которых начался пожар. Стоит отметить, что система, которая используется на наведение дронов "Лютый", атаковавших объект, позволяет довольно точно поражать цели", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что в результате атаки в ночь на 16 апреля было зафиксировано несколько попаданий в помещения воинской части, включая штаб.

"При этом показательным является то, что часть российских военных находилось в казармах во время этой атаки. И именно факт того, что место дислокации российской ракетной бригады под атакой уже вторые сутки - очень важный показатель", - отметили в Defense Express.

Также сообщается, что Шуя находится в 700 км от границы Украины.

"Но реальный маршрут полета украинских дронов очевидно значительно длиннее, потому что необходимо обойти мощный район противовоздушной обороны Московской области и поразить цели в так называемом Центральном промышленном районе РФ, наиболее защищенном от воздушных атак. Несмотря на это украинские дроны долетают до цели", - говорят аналитики издания.

Подчеркивается, что вторая атака подряд говорит о том, что в РФ не смогли прикрыть свои пробелы в системе противовоздушной обороны через которые во второй раз прошли украинские "Лютые".

Дрон Лютый / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ писали об атаке на расположение 112-й гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля.

В среду, 16 апреля, в населенном пункте Шуя Ивановской области РФ также прогремели взрывы.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что перед ударом по расположению ракетной бригады РФ в городе Шуя Ивановской области, которая причастна к теракту в Сумах, сведения о ней собирали подразделения разведчики.

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