Никто ему не помог: акула съела россиянина на глазах у толпы туристов

Сообщается, что акула напала на россиянина в районе пляжа Dream Beach.

https://glavred.info/world/nikto-emu-ne-pomog-akula-sela-rossiyanina-na-glazah-u-tolpy-turistov-10476559.html Ссылка скопирована

Акула напала на россиянина / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

В Египте в туристическом городе Хургада акула приплыла к берегу и утащила одного из отдыхавших.

Как сообщают росСМИ, генеральное консульство России в Хургаде передает, что погибший был гражданином России.

"В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", – сообщает Генконсульство РФ в своем Telegram-канале.

Сообщается, что акула напала на россиянина в районе пляжа Dream Beach.

Информацию о том, что погиб гражданин России, подтвердил также генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"Около 15:00 по местному времени в районе городского пляжа "Dream Beach" (расположен в центральной части Хургады) произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения", – сообщают в РФ.

Акула напала на русского / скриншот

Смотрите видео о том, как в Египте пострадала украинская семья от нападения акулы:

Читайте также: