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Никто ему не помог: акула съела россиянина на глазах у толпы туристов

Мария Тупик
8 июня 2023, 18:41 обновлено 8 июня, 19:12
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Сообщается, что акула напала на россиянина в районе пляжа Dream Beach.
Акула напала на россиянина
Акула напала на россиянина / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

В Египте в туристическом городе Хургада акула приплыла к берегу и утащила одного из отдыхавших.

Как сообщают росСМИ, генеральное консульство России в Хургаде передает, что погибший был гражданином России.

"В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", – сообщает Генконсульство РФ в своем Telegram-канале.

Сообщается, что акула напала на россиянина в районе пляжа Dream Beach.

Информацию о том, что погиб гражданин России, подтвердил также генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"Около 15:00 по местному времени в районе городского пляжа "Dream Beach" (расположен в центральной части Хургады) произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения", – сообщают в РФ.

Акула напала на русского
Акула напала на русского / скриншот

Смотрите видео о том, как в Египте пострадала украинская семья от нападения акулы:

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