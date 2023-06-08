Никто ему не помог: акула съела россиянина на глазах у толпы туристов

В Египте в туристическом городе Хургада акула приплыла к берегу и утащила одного из отдыхавших.
Как сообщают росСМИ, генеральное консульство России в Хургаде передает, что погибший был гражданином России.
"В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", – сообщает Генконсульство РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что акула напала на россиянина в районе пляжа Dream Beach.
Информацию о том, что погиб гражданин России, подтвердил также генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Около 15:00 по местному времени в районе городского пляжа "Dream Beach" (расположен в центральной части Хургады) произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения", – сообщают в РФ.
Смотрите видео о том, как в Египте пострадала украинская семья от нападения акулы:
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