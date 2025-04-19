США давят на Украину и избегают давления на РФ относительно завершения войны - Axios

Трамп разочарован тем, что переговоры ни к чему не приводят, и готов выйти из переговорного процесса. Это может ударить по Украине.

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США давят на Украину и избегают давления на РФ относительно завершения войны/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Трамп "теряет терпение" и может выйти из переговорного процесса, говорят источники

США давят на Украину и избегают давления на РФ относительно завершения войны

РФ не боится того, что США могут выйти из переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа давит на Украину в вопросе прекращения войны, однако не говорит об усилении давления на страну-агрессора Россию.

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на американских и европейских чиновников, которые знакомы с ходом переговоров.

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В издании отметили, что Трамп, который ранее обещал достичь мирного соглашения в течение 24 часов после вступления в должность, сейчас разочарован затягиванием переговоров. Американский лидер уже даже готов отказаться от посреднической роли США. В частном разговоре он заявил, что разочарован тем, что переговоры ни к чему не приводят, пишет издание.

Если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, то Трамп может сосредоточиться других направлениях внешней политики, рассказал информированный американский чиновник.

Сам американский президент пока не устанавливал дедлайна и не говорил, будет ли он предпринимать какие-то дальнейшие шаги, кроме выхода из переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио говоря о прекращении войны отмечал, что американской стороне нужно выяснить, возможно ли завершить войну в краткосрочной перспективе.

"Рубио дал понять, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время", - отметили двое европейский дипломатов.

Трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были в первую очередь направлены на Украину. Источник, который близок к украинскому правительству, также отметил, что эти заявления были призваны оказать давление на Украину. Также этот источник поделился своим беспокойством относительно того, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи украинцам со стороны США.

Также европейские дипломаты обратили внимание, что Рубио во время встреч в Париже не говорил об усилении давления на РФ.

"Украина быстро согласилась с планами Трампа по 30-дневному прекращению огня. Зато Россия не спешила поддержать эту инициативу, заявляя о своих успехах на поле боя и выдвигая ряд условий для заключения любого мирного соглашения. В результате маловероятно, что Кремль будет особенно обеспокоен возможным сворачиванием американского дипломатического участия", - добавили в издании.

Мирные переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение - Рубио назвал условие. Госсекретарь США дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также ранее сообщалось, что Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине. Дональд Трамп планирует выйти из переговорного процесса в случае, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

В Кремле ответили на то, что США пригрозили выйти из мирных переговоров. В Кремле заявили о "прогрессе" в мирных переговорах по окончанию войны против Украины, но отмечают, что диалог продвигается медленно и непросто.

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