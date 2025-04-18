США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

Россия признала, что впереди еще много сложных обсуждений.

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В РФ прокомментировали переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Песков:

Заявил о "прогрессе" в мирных переговорах по войне в Украине

Признал, что диалог продвигается медленно и непросто.

Москва стремится к завершению "конфликта", но с учетом собственных интересов

В Кремле заявили о "прогрессе" в мирных переговорах по окончанию войны против Украины, но отмечают, что диалог продвигается медленно и непросто. Об этом сообщает издание Коммерсант со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента РФ.

По его словам, положительные сдвиги связаны с тем, что Россия, как она утверждает, придерживалась ограничений по ударам по энергетическим объектам.

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"Определенные наработки есть, но впереди много сложных обсуждений", - отметил Песков.

В ответ на заявление США о том, что Россия должна предоставить свои предложения по прекращению войны до конца текущей недели, представитель Кремля добавил, что переговоры продвигаются "достаточно сложно". При этом он подчеркнул, что Москва вроде бы стремится к завершению "конфликта", но только с учетом собственных геополитических интересов.

Окончание войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, в США сегодня заявили, что смогут положить конец войне в Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен и верит в возможность окончания боевых действий.

В то же время ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США могут прекратить пытаться заключить мир. Он дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ООН ответил, готова ли РФ к паузе в войне. По его словам, Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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